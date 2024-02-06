  • BIST 8783.05
  • Altın 1989.928
  • Dolar 30.5678
  • Euro 32.8423
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAlkollü kaza yaptı, ikamet izinsiz olduğu ortaya çıktı!

Serdaroğlu: Yüzde 3.84’lük hayat pahalılığı tespiti halkla alay etmektir

» »
Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Türkiye’de yüzde 6.70 olarak açıklanan Ocak ayı hayat pahalılığının Kıbrıs’ın kuzeyinde yüzde 3.84 olarak ilan edilmesine isyan etti.
Serdaroğlu: Yüzde 3.84’lük hayat pahalılığı tespiti halkla alay etmektir

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Türkiye’de yüzde 6.70 olarak açıklanan Ocak ayı hayat pahalılığının Kıbrıs’ın kuzeyinde yüzde 3.84 olarak ilan edilmesine isyan etti.

İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yüzde 3.84’lük Ocak ayı hayat pahalılığı rakamını asla kabul etmediklerini belirten Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu,  “İğneden ipliğe yapılan bütün zamları halk iliklerine kadar hissederken hayat pahalılığının 3.84 çıkarılması halkla alay etmektir” dedi.

“Ekonomistler susmasın”

Hür-İş Başkanı Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

“Gerçekten akıl almıyor. Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu ocak ayı hayat pahalılığı oranını 3.84 olarak açıkladı. Şaka gibi… Et, süt, ekmek derken iğneden ipliğe yapılan bütün zamları halk iliklerine kadar hissederken, hayat pahalılığının 3.84 çıkması halka alay etmektir. 

Bu hayat pahalılığı açıklaması, İstatistik Kurumu’nda çalışanların emeklerine de büyük bir haksızlıktır. Kurum, bu açıklamayla halk arasında ciddi bir itibar kaybına uğramıştır. Devlet Planlama Örgütü bu açıklamayı bir kez daha gözden geçirmelidir.  Memleketteki ekonomistler de bu konudaki görüşlerini açıkça ortaya koymalı, susmamalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde 6.70 hayat pahalılığı açıklanırken, bizde ifade edilen 3.84 rakamı izaha muhtaçtır. Hükümet, halkı değil; kendi kendini kandırıyor. Burada amaç toplumu yoksullaştırmaktan başka bir şey değildir. Hayat pahalılığı artışları gizlenerek çalışandan, emekçiden, dar gelirliden çaldıkları rakamlarla toplum gün geçtikçe fakirleşiyor.  Alım gücümüz düşerken, geleceğimizi çalıyorlar.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şampiyon Melekler kabirleri başında anıldı06 Şubat 2024 Salı 11:29
  • Taçoy: Meleklerimize sözümüz var ve bu sözü tutacağız06 Şubat 2024 Salı 10:39
  • TDP: İSİAS ortak davamız ancak çocuklarımızı oralara mahkûm eden siyasete ortak değiliz06 Şubat 2024 Salı 10:22
  • Metehan'da iyileştirme çalışması06 Şubat 2024 Salı 10:10
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 44’üncü yıl dönümünde anılacak06 Şubat 2024 Salı 09:46
  • Eski Eserler ve Müzeler Dairesi: Özersay döneminde de 14 sözleşme ihalesiz yenilendi06 Şubat 2024 Salı 09:43
  • Döviz güne nasıl başladı?06 Şubat 2024 Salı 09:12
  • "Şampiyon Melekler"in aileleri, çocuklarının yasını tutmaya devam ediyor06 Şubat 2024 Salı 09:08
  • Detay 6 Şubat 2024 Salı Yıl:10 Sayı 252805 Şubat 2024 Pazartesi 22:54
  • Politis Gazetesi:“Akan Kürşat, Kıbrıs’a iade edilmeyi kabul etti”05 Şubat 2024 Pazartesi 19:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti