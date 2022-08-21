Serdaroğlu:"61 Gündür süren emek mücadelesi devam edecek!"

Ahmet Serdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"61 GÜNDÜR SÜREN EMEK MÜCADELESİ DEVAM EDECEK!..

Başbakanlık önünde kurduğumuz emek çadırında mücadelemiz 61 gündür devam ediyor.

Emeği sömürenlere bu sistemin yanlış olduğunu gösterene kadar da mücadelemiz devam edecek.

Hiç kimse birileri ezilirken kendilerinin refah içinde yaşayacağını sanmasın.

Elbette bir gün onların da bu şekilde mücadele etme gereksimleri olacak. Ancak bugün mücedele edenin yanında olmadıkları için yarın mücadele etmek zorunda kaldıklarında, kimseyi yanlarında bulamayacaklar.

İnsanoğlu bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışında olduğu sürece kaybeder.

Önce insan diyelim, içimizde biraz insan sevgisi barındıralım, insana değer verelim...

Hükümet edenler hala daha ısrarla ve inatla yapmış olduğumuz haklı mücadeleyi görmezden geliyor.

Okullarda temizlik ihalesi adı altında 280 kişiyi işe alıp, insanları yine yarıştırmaya çalışıyorlar.

Ancak şunu bilin. Artık sizin sömürü sisteminize kimse hizmet etmeyecek.

Bu memleket yasalarla yürütülür, bunu bilmeniz gerekir.

Şu an toplu bir durdurma yaptığınız eğitim bakanlığında eğitim bakanı birinci işveren pozisyonundadır. Şirketler de alt işveren pozisyonunda olabilir ama esas iş veren sizsiniz. Bunu unutmayın.

O yüzden toplu bir durdurma yaptıktan sonra durdurduğunuz insanları bırakıp da başka kişileri işe alamazsınız.

Yasal haklara kulak verin, mevzuatı uygulayın.

Çocuklarımız okullarda temizlik hizmetine sürekli ve tartışmasız bir şekilde ulaşmalı.

Siz bunu istemeseniz bile, biz çocuklarımızın bu ortama kavuşmaları için sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz..."