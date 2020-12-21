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Serdaroğlu'ndan hükümete çağrı

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Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Başbakan Saner’e çağrıda bulunarak, son günlerde artan vakalara karşı çalışma hayatında alınması gereken önlemler hakkında bir kriz masası kurulmasını istedi
Serdaroğlu'ndan hükümete çağrı

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Başbakan Saner’e çağrıda bulunarak, son günlerde artan vakalara karşı çalışma hayatında alınması gereken önlemler hakkında bir kriz masası kurulmasını istedi

SERDAROĞLU’NDAN HÜKÜMETE KRİZ MASASI ÇAĞRISI

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, giderek artan yerel bulaşın endişe verici boyutlara geldiğini belirterek, uyardı. Serdaroğlu, “Birçok işyerinde temaslı arkadaşlarımız olabilir. Ancak personel eksikliğinde dolayı ne olacağı belirsiz. Bu çalışanlar için ne gibi önlemler alınacak? Başbakanlıkta tüm sendika başkanları ve ilgili paydaşlarla bu konuda bir kriz masası kurulmasını talep ediyoruz” dedi. Salgın döneminde yerel vakalardaki artışın işyerlerinde çalışanlar arasında ciddi endişeye neden olduğunu ifade eden Serdaroğlu, şunları söyledi:

İŞYERLERİNDE ÇOK SAYIDA TEMASLI OLABİLİR

“Birçok işyerinde temaslı arkadaşlarımız olabilir. Ciddi bir süreçten geçiyoruz. Covid salgınında yerel vakaların giderek çoğalması işyerlerinde çalışanlar arasında ciddi bir tedirginliğe neden oldu. Bu süreçte biz de elimizi taşın altına koymaya hazırız. Hükümetten Başbakanlık’ta bir kriz masası oluşturmasını ve bizimle birlikte örgütlü olan tüm sendikaları başkanlarını çağırıp ne yapılabileceğine ilişkin bir görüş alışverişinde bulunulması gerektiğini düşünüyoruz.”

NE GİBİ ÖNLEMLER ALINACAK?

Hastalıkta özellikle hiçbir semptom göstermeyen vakaların ciddi bir tehlike barındırdığını belirten Serdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Semptom göstermeyen hastalar dışarıda geziniyor. Bunlar tespit edilemiyor. Bunlar elbette çalışma hayatına da yansıyacaktır. Bu durumda dairelerde temaslılar olabilir. Bir daha kapanmamak adına derhal alınması gereken önlemlerin masaya yatırılacağı bir toplantı yapılmalı. Sendikalar olarak biz ne yapabiliriz? Bunları ortaya koymalıyız. Birkaç yerden bu sorunlar önümüze gelmeye başladı. Ancak personel eksikliğinden dolayı ne olacağı belirsiz. Bu insanlar için ne gibi önlemler alınacak? Bu önlemlerin denetimi konusunda sendikalar işbirliğine hazırdır.”

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