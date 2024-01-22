Serdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Fırsatçıları durdurun

Asgari Ücret Masası’nda çetin pazarlıklar sonunda hayat pahalılığının üzerinde artış sağlanmasına vesile olan Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, maaşlar daha alınmadan başlayan zam dalgasına isyan etti. UBP- DP -YDP Hükümeti'ne seslenen Serdaroğlu, “Fırsatçıları durdurmak için bir an ciddi önlemler alın. Böyle giderse memlekette huzur kalmayacak” dedi, gerekenlerin yapılmasını istedi.

“Artışla birlikte alım gücü artmıyor, sadece 6 ay önceki durumumuza geri dönüyoruz”

Komisyonda işçi tarafı olarak verdikleri mücadele sonrasında yapılan artışın bir maaş artışı olmadığını, yaratılan enflasyonun bir telafisi olduğunu ifade eden Serdaroğlu, “Artışla birlikte alım gücü artmıyor, sadece 6 ay önceki durumumuza geri dönüyoruz” dedi.

Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Hür-İş olarak aylardır asgari ücret masasında verdiğimiz mücadelede hayat pahalılığı artışının maaş artışı olmadığını, sadece geçmişe dönük yarattıkları enflasyonun telafisi olduğunu ısrarla dile getirdik. Çünkü verilen artışla alım gücü artmıyor sadece 6 ay önceki durumumuza geri dönüyoruz. Ancak hal böyle iken fırsatçılar ne durmak biliyor ne de utanmak… Böyle yapmakla devleti kalkındıracaklarını sanıyorlar. Halbuki toplum refahının seviyesini düşürdükçe devletimize olan inancı ve sahiplenme duygusunu da ortadan kaldırıyorlar. Bu fırsatçılığın sonunda yaratılan ekonomik enkaz insanlarımızı göçe zorluyor.

“Hükümete sesleniyoruz... Bu zamları geri almalarını sağlayın"

Hür-İş Federasyonu Başkanı Serdaroğlu, açıklamasının devamında, zamların devam ettiğini vurguladı. “Daha asgari ücret artışı insanların cebine dahi girmeden sanki öç alırcasına, ‘bu asgari ücret artmamalıydı, siz artırıyorsanız biz de böyle zam yaparız’ dercesine insafsızca zamlar yapılıyor” diyen Serdaroğlu, hükümet bu duruma sessiz kaldığını söyledi. “Hükümete sesleniyoruz. Bu zamları geri almalarını sağlayın” diye çağrı yapan Serdaroğlu, gerekli radikal kararların da alınması gerektiğini ifade etti.

“Narh uygulanmalı, belediyeler denetime yardım etmeli”

Serdaroğlu son olarak, Narh uygulaması başta olmak üzere tüm önlemler masada olması gerektiğini dile getirerek, "Bunun için gerekirse belediyelerden destek alınsın" dedi.

Serdaroğlu şunlara değindi:

“Yaratılan bu enflasyon karşısında Maliye’nin dört ay sonrası için öngördüğü yüzde 21’lik enflasyon hayal olacak, hayat pahalılığı bunun çok daha üstünde seyredecektir. Dört ay sonra asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretler yine aynı şekilde artırılmak zorunda kalacaktır. Piyasa bunu anlamıyorsa ülkeyi yöneten hükümetin bu konuda ciddi yaptırımlara başvurması gerekir. Narh uygulaması başta olmak üzere tüm önlemler masada olmalı. Gerekirse belediyelerden de destek alınarak fiyatların hızlıca denetlenmesi gerekir. Fahiş karlarla vatandaşın geleceğini ipotek altına alanlara ciddi cezalar verilmelidir.”