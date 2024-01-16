Serdinç Maypa'nın Arıklı iddiaları mahkemelik oluyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bir tetikçi Facebook'tan yaptığı canlı yayında bana akıl almaz iddia ve iftiralarda bulundu” dedi.

Erhan Arıklı’nın tam paylaşımı şu şekilde:

“Bir tetikçi, az önce Facebook'tan yaptığı canlı yayında bana akıl almaz iddia ve iftiralarda bulundu.

Bu şahıs daha önce de benzer hezeyanlarda bulunmuştu. Ama onu ciddiye alıp, yaptığı yayınlarla ilgili kendisine dava açmaya tenezzül etmemiştim.

Ama artık yeter. Yarın ilk işim bu şahsı önce polise şikayet etmek, arkasından ciddi bir tazminat istemi ile hakkında dava açmak olacak...”