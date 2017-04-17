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Serebral Palsili Çocuklarda erken müdahale çok önemli

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Serebral Palsili Çocuklarda erken müdahale çok önemli
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından “Serebral Palsili Çocuklarda Güncel Değerlendirme ve Tedavi Prensipleri Çalıştayı” düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Elbasan’ın verdiği eğitimde: Normal motor gelişimin kinezyolojisinden başlayarak, Serebral Palsi, Serebral Palsi tipleri, Serebral Palsili çocuk ve bireylerin değerlendirilmesi ve Serebral Palsi tiplerine göre  fizyoterapi rehabilitasyon programı oluşturma konularına yer verildi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı toplantıda ayrıca pratik uygulamalara da yer verilerek, hasta üzerinde klinik karar verme süreci ile ilgili detaylı bilgiler aktarıldı.

Elbasan, çalıştayda Serebral Palsili çocukların değerlendirilmesi ve fizyoterapi rehabilitasyonunda kullanılan güncel yöntemlerle ilgili teorik ve pratik bilgilerin kazandırılması amaçlandığını, ayrıca erken müdahalenin önemini vurgulayarak, ilk akla gelen yaklaşımların başında fizyoterapinin  geldiği ifade etti. Herhangi bir risk faktörü ile doğmuş yenidoğanda yaşamsal fonksiyonların stabil hale gelmesinde en önemli kriterlerden birisinin fizyoterapi olduğu vurgulayan Elbasan, katılımcıların sorularını da yanıtlayarak, konular üzerine detaylı açıklamalar yaptı.

Elbasan son olarak, “Değişen dünya ile birlikte artan risk faktörleri, bir takım problemlerin ortaya çıkmasına neden olsa da, iyileşen pediatrik yoğun bakım üniteleri bu çocukların hayatta kalma şansını arttırıyor” dedi.   

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