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Serel Yereli modaya uyup sütyensiz hırka giydi, yetmedi düğmelerini yarıya kadar açtı

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Serel Yereli modaya uyup sütyensiz hırka giydi, yetmedi düğmelerini yarıya kadar açtı
Serel Yereli modaya uyup sütyensiz hırka giydi, yetmedi düğmelerini yarıya kadar açtı

Oyunculuğu bırakıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli, iç çamaşırsız hırka giyip ayna karşısına geçti. Kıyafetinin düğmelerini de yarıya kadar açan Yereli cesurca kıvrımlarını sergiledi.

2016-2017 yılları arasında yayınlanan "Bodrum Masalı" dizisinde "Alara" karakteriyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşmişti.

AYNA KARŞISINDA DANS ETTİ

Şarkıcılıkta da şansını deneyen ancak istediği etkiyi alamayan Yereli şu sıralar pozlarıyla dikkat çekiyor. Hayranlarından binlerce kilometre uzakta olmasına rağmen takipçileriyle sürekli etkileşim halinde olan Yereli, modaya uydu ve hırka giydi. Ünlü isim hırkanın altına iç çamaşırı giymemeyi tercih etmedi. Ayna karşısına geçip dans eden Yereli cesur paylaşımıyla nefes kesti. Düğmelerini de yarıya kadar açan Yereli'ye beğeni yağdı.

Modaya uyup sütyensiz hırka giydi, yetmedi düğmelerini yarıya kadar açtı

Modaya uyup sütyensiz hırka giydi, yetmedi düğmelerini yarıya kadar açtı

Modaya uyup sütyensiz hırka giydi, yetmedi düğmelerini yarıya kadar açtı

Serel Yereli modaya uyup sütyensiz hırka giydi, yetmedi düğmelerini yarıya kadar açtı

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