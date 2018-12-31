Serel Yereli’den bakirelik ve lezbiyenlik itirafı!

Müzik eğitimi almak için bir süredir yurt dışında olan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin 2018 yılıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Yereli takipçisinin, “Lezbiyen bir ilişki yaşar mısın?” sorusuna, “Yalan yok vallahi isterdim” cevabını verdi. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve tartışmaların odağında olan ünlü oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli takipçisinin, “Lezbiyen bir ilişki yaşar mısın” sorusuna cevap vererek sosyal medyayı salladı.

“ONLAR DA İNSAN SONUÇTA…”

Ünlü oyuncu Serel Yereli takipçilerinden gelen 2018 yılı ile ilgili sorulara cevap verdi. Bir takipçisinin, “Lezbiyen bir ilişki yaşar mısın?” sorusuna verdiği cevap ile sosyal medyayı salladı. Serel lezbiyenlik sorusuna, “Yalan yok vallaha isterdim olmak ama baya straightim(düz), erkekler dozunda iletişime geçildiğinde iyi yani sıkıntı yok farklıyız biz tabi baya ama onlar da insan sonuçta” cevabını verdi.

BAKİRELİK YANITI DİKKAT ÇEKTİ

Takipçisinin bakirelik sorununa da cevap veren Serel Yereli, “Evet desem inanacak mısın sadece soruyorum” ifadelerini kullandı.

Londra’da oyuncu-şarkıcı Serel Yereli ile buluşan Mustafa Sandal çektirdiği fotoğrafa, “Londra’dan sevgilerle. Serel Yereli ile birlikte keyifli bir akşam yemeği sonrası. Çok güzel yerlere gidecek maşallah bu güzel yürek çok” notunu yazdı. Serel Yereli, Mustafa Sandal’ın paylaşımına “Yaa istersek dağlar, dağlar” mesajıyla cevap vermişti.