Seren Serengil, Çağatay Akman’a milyonluk tıklanmaları sordu

Duymayan Kalmasın programı bugün şarkısı Youtube üzerinde 200 milyonu aşkın tıklanma oranına ulaşan Çağatay Akman'nı konuk etti.

Yoğun istek üzerine programa davet edilen genç şarkıcı ilk olarak milyonlarca beğeni alan şarkısını söyledi. Şarkı sonunda masaya geçerken Cengiz Semercioğlu milyonluk tıklanma oranlarını hatırlatınca Seren Serengil’den şaşırtıcı bir çıkış geldi. Serengil, bir anda bu rakamların gerçek olduğuna inanmıyoum şeklinde bir söz sarf etti ve ardından da ‘Çağatay bu laflarıma çok sinir oluyor, bunu bildiğimden ona takılıyorum’ diyerek ısrarını sürdürdü ve ‘Samimiyetine inanıyorum bu rakamlar nasıl oluyor?’ sorusunu yöneltti.

’80 MİLYONLUK ÜLKEDE NASIL OLUYOR?’ DİYORLAR

Çağatay Akman, Seren Serengil’den gelen bu ani soru karşısında şaşırmış olsa da konuya bir açıklama getirmeye çalıştı. Aynı bilgisayarlardan farklı girişleri de Youtube’un saydığını söyleyen Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısının başarısıyla ilgili sözlerini ‘Benim tıklanma oranlarımda şu anda piyasada konuşulan sahte tıklardan yok buna eminim” şeklinde bitirdi. Seren Serengil de ‘Yani tıklanma oranlarım organik diyorsun diyerek adeta Çağatay’ı kıskanıyormuşçasına bir hava estirdi.