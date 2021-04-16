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Seren Serengil’den sağlık durumuna ilişkin açıklama:"Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum"

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Seren Serengil’den sağlık durumuna ilişkin açıklama: Şekerim düşüyor, beyne oksijen gitmiyor
Seren Serengil’den sağlık durumuna ilişkin açıklama:"Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum"

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği için Söylemezsem Olmaz programına ara veren Seren Serengil, son durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi.

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, sosyal medyadan takipçilerine seslendi. 8 günlüğüne tatile çıktığını söyleyen Seren Serengil, hastalığıyla ilgili "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beyne oksijen gitmiyor" ifadelerini kullandı.

Yapımcısından 8 günlüğüne izin aldığını söyleyen Seren Serengil, önce Bodrum'a ardından da Fethiye'ye geçeceğini belirtti.

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