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Seren Serengil’in organları iflas etmek üzere

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Sunucu Seren Serengil, zayıflama uğruna geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık sorunları yaşamaya devam ediyor. 43,5 kiloya düşen Seren Serengil tekrar hastaneye yatırıldı. Serengil'in karaciğer ve pankreas organlarının iflas etmek üzere olduğu öğrenildi.
Seren Serengil’in organları iflas etmek üzere

Zayıflamak için geçirdiği operasyonlar yüzünden sürekli kilo kaybı yaşayan ve ölümle burun buruna gelen sunucu Seren Serengil sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“ORGANLARIM KÖTÜ DURUMDA”

Serengil, “Hastaneye yatırılmam ve damardan beslenme sürecimi gözlem altında sürdürmem söylendi. Çünkü ağızdan aldığım ne bir ilaç ne de bir besin emilim olmadığı için artık vücuduma yaramıyor. Organlarım kötü durumda. Ameliyat olana kadar damardan beslenmeye devam edeceğim. Dün gece nefes alamadım, gece uykumdan uyandım ama bugün daha iyiyim. Dualarınız için teşekkür ederim. Aldığım serum kadar iyi hissettiriyor” dedi.

“İFLAS BOYUTUNDA”

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma da “Pankreas ve karaciğer iflas boyutunda. Kemik erimesi başladı. 4 cm boyu kısaldı” açıklamasında bulundu.

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