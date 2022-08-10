Serena Williams, ABD Açık Sonrası Kariyerini Sonlandıracak

Tenis yıldızı Serena Willliams, Kanada’daki turnuvada Nuria Parrizas Diaz karşısındaki zaferinin arından tenisten emekli olabileceğinin sinyalini verdi.

Sky News’da yer alan habere göre; kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, bu yıl tek kadınlar kategorisindeki ilk galibiyetine, katıldığı Kanada Açık turnuvasında ulaştı.

Pazartesi günü Kanada Açık’taki karşılaşmasından zaferle ayrılan Amerikalı tenisçi Serena William maç sonrasında yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti. İspanyol rakibi Nuria Parrizas-Diaz’ı 6-3 ve 6-4’lik karşılaşmalar ile yenen Williams emekli olacağını açıkladı. Konuşmasında hiçbir zaman bir seçim yapmak zorunda olacağını düşünmediğini belirten başarılı tenisçi bu konuda şu ifadeleri kullandı: ‘’İnanın bana hiçbir zaman tenis ve ailem arasında bir seçim yapmayı istemedim. Bunun adil olduğunu düşünmüyorum. Çoğu insan fark etmiyor ama ben 2017’de Avustralya Açık’ı kazandığım zaman 2 aylık hamileydim. Bu ay ise 41 yaşıma gireceğim ve bir şeyleri verebilmem gerekiyor.’’

''Bu bir evrim''

Açıklamasında emeklilik kelimesini kullanmayı çok da istemediğini belirten 40 yaşındaki tenisçi bunun bir evrim olduğunu şu sözlerle ifade etti: ‘’Hiçbir zaman emeklilik lafını sevmedim. Bana pek de modern bir kelime gibi gelmiyor. Bunun bir geçiş olduğunu düşünüyordum ama bir grup insan için önemli olan ve çok özel olan bir kelimeyi kullanırken biraz daha hassas olmak istiyorum. Bu durumu açıklayacak en iyi kelimem evrim. Size tenisten benim için önemli olan şeylere evrimleştiğimi söylemek istiyorum.’’

‘Ailemi büyütmek istiyorum’