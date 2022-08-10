Serena Williams, ABD Açık Sonrası Kariyerini Sonlandıracak

Tenis yıldızı Serena Willliams, Kanada’daki turnuvada Nuria Parrizas Diaz karşısındaki zaferinin arından tenisten emekli olabileceğinin sinyalini verdi.
Sky News’da yer alan habere göre; kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, bu yıl tek kadınlar kategorisindeki ilk galibiyetine, katıldığı Kanada Açık turnuvasında ulaştı.
''Bunun adil olduğunu düşünmüyorum''
Pazartesi günü Kanada Açık’taki karşılaşmasından zaferle ayrılan Amerikalı tenisçi Serena William maç sonrasında yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti. İspanyol rakibi Nuria Parrizas-Diaz’ı 6-3 ve 6-4’lik karşılaşmalar ile yenen Williams emekli olacağını açıkladı. Konuşmasında hiçbir zaman bir seçim yapmak zorunda olacağını düşünmediğini belirten başarılı tenisçi bu konuda şu ifadeleri kullandı: ‘’İnanın bana hiçbir zaman tenis ve ailem arasında bir seçim yapmayı istemedim. Bunun adil olduğunu düşünmüyorum. Çoğu insan fark etmiyor ama ben 2017’de Avustralya Açık’ı kazandığım zaman 2 aylık hamileydim. Bu ay ise 41 yaşıma gireceğim ve bir şeyleri verebilmem gerekiyor.’’
''Bu bir evrim''
Açıklamasında emeklilik kelimesini kullanmayı çok da istemediğini belirten 40 yaşındaki tenisçi bunun bir evrim olduğunu şu sözlerle ifade etti: ‘’Hiçbir zaman emeklilik lafını sevmedim. Bana pek de modern bir kelime gibi gelmiyor. Bunun bir geçiş olduğunu düşünüyordum ama bir grup insan için önemli olan ve çok özel olan bir kelimeyi kullanırken biraz daha hassas olmak istiyorum. Bu durumu açıklayacak en iyi kelimem evrim. Size tenisten benim için önemli olan şeylere evrimleştiğimi söylemek istiyorum.’’
‘Ailemi büyütmek istiyorum’
Açıklamasında geçtiğimiz yıllarda birçok şey yaptığını ve artık tenisten daha çok onlara zaman ayıracağını açıklayan Williams bu konuda ise ‘’Geçtiğimiz yıllarda sessizce kendi şirketim Serena Ventures’ı kurdum. Ondan çok kısa bir süre sonra ise bir aile kurdum. Şimdi ise artık bu aileyi büyütmek istiyorum.'' dedi.
''Kazanmaya hazır değildim''
Bu yıl başlarında Wimbledon’ın ilk turunda elenen Serena Williams teniste bir süre daha kalmak istediğini şu sözlerle belirtti: ‘’Açıkçası Wimbledon’ı kazanmak için hazır değildim. Bu ayın sonlarında New York’taki Amerika Açık’ı kazanmaya hazır olup olmayacağımı da bilmiyorum. Ama bunu kesinlikle deneyeceğim. Önümüzdeki turnuvalar eğlenceli olacak.’’
Vedaları sevmiyor
Vedalar konusunda hiçbir zaman iyi olmadığını söyleyen Williams emekli olacağı zaman kortta resmi bir vedayı istemediğini belirtti.
Serena Williams kimdir?
Serena Williams 26 Eylül 1981’de Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletinde dünyaya geldi. İlk maçına 14 yaşında çıkan Williams, Avustralya Açık’ta ilk kez Grand Slam kortuna çıktığında 18 yaşındaydı. Dünyanın en çok kazanan kadın sporcusu olan Amerikalı tenisçi 19 yaşındayken dünya sıralamasında ilk 10’a girmeyi başardı. Çift kadınlarda 3 tek kadınlarda ise 1 altın olimpiyat madalyası olan Serena Williams ilk Grand Slam zaferini 1999 Amerika Açık'ta Martina Hingis'i finalde yenerek kazandı ve sonrasında 22 kere daha Grand Slam şampiyonluğu elde etti.
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