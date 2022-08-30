Serena Williams: Kızım tenis oynamamdan hoşlanmıyor

26 yıllık efsanevi kariyerini Amerika Açık'ta sonlandıracak Serena Williams, Time'ın bu ayki kapağındaydı. Time, 40 yaşındaki sporcunun kariyerini anlattığı bir makale de yayımladı. Makalede "Serena'nın dünyaya kattıkları" başlığı kullanıldı.
Efsane oyuncu, dergiye verdiği röportajda, "Kızım Oliympia, tenis oynamamdan hoşlanmıyor. Eğer bir aileyi büyütmek istiyorsanız; bazen kadınların erkeklerden daha farklı seçim yapması gereken noktalar geliyor. Kızgın değilim, geçişe hazırım. Bence ebeveynlikte iyiyim fakat harika olduğumu keşfetmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Tenisin yaşayan efsanesi, kariyerini sezonun son Grand Slam'ı Amerika Açık'ta noktalayacak. Emeklilik kararının ardından Grand Slam'ın açılışın günü için satışa çıkan 13 bin bilet 6 saatte tükenmişti.
Williams, 26 yıllık kariyerine 23 Grand Slam şampiyonluğu ve 4 Olimpiyat altını sığdırdı.
Son turnuvasında New York'ta sahneye çıkacak Williams, 24'üncü Grand Slam zaferine ulaşarak, Margaret Court'un tarihi rekoruna ortak olmaya çalışacak.
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