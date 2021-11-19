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Serena Williams'tan Haber Alınamayan Çinli Tenisçi Peng'e Destek

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ABD'li tenisçi Serena Williams, Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ettiği sosyal medya paylaşımından beri haber alınamayan Çinli meslektaşı Peng Shuai için sessiz kalınamayacağını söyledi.
Serena Williams'tan Haber Alınamayan Çinli Tenisçi Peng'e Destek

Erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic ve Japon tenisçi Naomi Osaka'nın ardından kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams da Çinli meslektaşına destek verdi.

Serena Williams, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haberi duyduğunda yıkıldığını ve şok olduğunu belirterek, "İddialar soruşturulmalı. Buna sessiz kalamayız. Bu çok zor zamanlarda ona ve ailesine sevgilerimi gönderiyorum. Umarım güvendedir ve bir an önce bulunur." ifadelerini kullandı.

Çin devlet kanalı CGTN, Peng Shuai'nin kaleminden olduğu iddiasıyla mektup yayımladı ancak Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Steve Simon, "Bu mektup, onun nerede olduğuna veya güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin endişelerimin daha da artmasına yol açtı." açıklamasını yaptı.

Çiftlerde 2013 Wimbledon ile 2014 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Peng, teklerde ise klasmanda 14. sıraya kadar yükselmiş ve 2014 ABD Açık'ta yarı final oynamıştı.

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