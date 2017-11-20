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Serenad Bağcan konseri Bellapais Manastırı’nda yapıldı

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Serenad Bağcan konseri Bellapais Manastırı’nda yapıldı
Geliri Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Diyabet Merkezi’ne doppler cihazı alımına katkı için kullanılacak Serenad Bağcan konseri Bellapais Manastırı’nda yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın himayelerinde düzenlenen konser Lefkoşa Sarayönü Rotary Kulübü ve Ataşehir Rotary Kulübü tarafından organize edildi.

Seranat  Bağcan, konser öncesindeki konuşmasında, sahneye ağırlıklı olarak kadınlar ve çocuklar için yürütülen destek projelerine katkı için çıktığını belirterek, “Bu kez Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin bir ihtiyacına katkıda bulunmak için sahnedeyim” dedi.

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