Serenay, Cem Yılmaz'la ayrıldıktan sonra bakın ne yaptı?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yolları ayrılan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, kendini doğaya verdi. Güzel oyuncu Sarıkaya, Kaz Dağları'ndan bir arsa satın aldı.

Genç oyuncu Serenay Sarıkaya ve ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yaşadığı aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İki ünlü sanatçı bu birliktelikle, aylarca konuşulmuştu.

Ünlü şovmen Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda, Serenay Sarıkay ile ayrıldıklarını açıklamış ve üzücü haberi vermişti.

Yılmaz, muhabirlerin ''Ayrıldınız mı?'' sorusuna ''Evet ayrıldık'' diyerek, son noktayı koymuştu.

Serenay ayrılığın ardından harekete geçti

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da, Cem Yılmaz ile biten ilişkisinin ardından harekete geçti. Sarıkaya kendini adeta doğaya adadı. Ünlü oyuncu Kaz Dağları'ndan kendine bir arsa satın aldı.

1,5 dönümlük bir arsa satın aldı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 1,5 dönümlük bir arsa satın alan Serenay Sarıkaya, Kaz Dağları'nda doğa ile iç içe bir hayat sürecek.

İstediği gibi bir arsa bulan Sarıkaya, fırsatı kaçırmadı. Şimdilerde hayalindeki evin projesini çizdirmekle uğraşan başarılı oyuncu, evin her detayıyla bizzat ilgileniyor.

Sarıkaya, önümüzdeki yazı ise yeni evinde geçirecek.