Serenay Sarıkaya: Bütün işlerimiz ertelendi, şu an çalışamıyoruz

Oyuncu Serenay Sarıkaya, "Bütün işlerimiz ertelendi, durdu. Şu an çalışamıyoruz." dedi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sarıkaya, "Hazırlık da yapamıyoruz. Pandemiden dolayı proje durdu. Hayatın normale dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Sarıkaya, "Her şey hayırlısıyla doğru zamanında olacaktır. Hala önümüzü göremezken bunlarla ilgili bir şey yapmak daha demoralize edici oluyor. O yüzden her şey yolunda olduğunda sağlıkla, sıhhatle yaparız." ifadesini kullandı.