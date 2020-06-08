Serenay Sarıkaya Cem Yılmazla fotoğrafını paylaştı

Sereney Sarıkaya, Instagram hesabından bir süredir birlikte olduğu Cem Yılmaz ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz’ın ilişkisi son sürat devam ediyor. Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile evindeki havuzda görüntülenmiş ve bu görüntüleri çekenleri mahkemeye vermişti.

Serenay Sarıkaya, bugün sevgilisi ile çekildiği bir fotoğrafı ilk kez Instagram hesabından paylaştı. Öğlen saatlerinde kelebekli bir fotoğraf da paylaşan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çekildiği fotoğrafa kalp koydu.

Söz konusu fotoğraf çok kısa bir sürede 150 bini aşkın beğeni aldı.