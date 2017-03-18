Serenay Sarıkaya cesur sahneleri hakkında konuştu

Serenay Sarıkaya Fi dizisindeki olay sahneleriyle ilgili konuştu. Ve sevgilisiyle iş konusunda birbirlerine karışmadıklarını söyledi.

Başrollerini erenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç’ın oynadığı ‘Fi’ dizisi 31 Mart’ta başlıyor. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanında ye alan Serenay ile Mehmet’in sevişme sahneleri olay yarattı.

Bu görüntülerin Serenay Sarıkaya’nın 1,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Kerem Bürsin ile arasını açtığı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya iddialarla ilgili olarak “Kerem ile işimize asla kısıtlama getirmeyiz. Birbirimizin işine karışmayız” diye konuştu.