 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.491
  • Altın 143,672
  • Dolar 3,6166
  • Euro 3,8842
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADarbe girişiminde 8 binden fazla asker görevlendirildi

Serenay Sarıkaya cesur sahneleri hakkında konuştu

»
Serenay Sarıkaya cesur sahneleri hakkında konuştu
Serenay Sarıkaya Fi dizisindeki olay sahneleriyle ilgili konuştu. Ve sevgilisiyle iş konusunda birbirlerine karışmadıklarını söyledi.

Başrollerini erenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç’ın oynadığı ‘Fi’ dizisi 31 Mart’ta başlıyor. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanında ye alan Serenay ile Mehmet’in sevişme sahneleri olay yarattı.

Bu görüntülerin Serenay Sarıkaya’nın 1,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Kerem Bürsin ile arasını açtığı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya iddialarla ilgili olarak “Kerem ile işimize asla kısıtlama getirmeyiz. Birbirimizin işine karışmayız” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bu Özelliklere Sahipseniz Güçlü Bir İnsansınız!18 Mart 2017 Cumartesi 11:03
  • Kendi kendinizin yaşam koçu olun! İşte size hayatınızı değiştirecek 5 öneri18 Mart 2017 Cumartesi 11:01
  • 18 Mart 2017 Cumartesi Günlük Burç Yorumları18 Mart 2017 Cumartesi 10:59
  • En büyük hedefim polis muhabiri olmaktı18 Mart 2017 Cumartesi 10:39
  • Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Korku dolu anlar18 Mart 2017 Cumartesi 10:31
  • Gerçek Oldukları İçin Korkunçluk Düzeyleri Tavan Yapmış 16 Olay17 Mart 2017 Cuma 22:40
  • Muhtemelen Sizin de Bir Cevap Bulamayacağınız, Bilimin Henüz Açıklayamadığı 10 Olgu17 Mart 2017 Cuma 22:33
  • Gülmeyip güldüren efsane annelerden 18 fotoğraf17 Mart 2017 Cuma 20:15
  • Gece yarısı kuyumcu açtırdı, 126 bin lira harcadı17 Mart 2017 Cuma 19:01
  • Ya bugün hayatınızın son günüyse?17 Mart 2017 Cuma 16:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti