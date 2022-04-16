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Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası

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Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve hocası Sergen Yalçın'ın adı Galatasaray'la anılıyor. Beşiktaş'a şampiyonluğu kazandırdıktan sonra kulüple yolları ayrılan ünlü ismin, Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk'ün listesinde olduğu, hatta ilk görüşmenin yapıldığı öne sürüldü.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın göreve getirdiği Domenec Torrent'in sayılı zamanı kaldı. 30 Nisan'daki seçimde belirlenecek yeni başkanın getireceği teknik direktör en çok merak edilen konular arasında yer alırken, bomba bir iddia ortaya atıldı. Cim-Bom'un Sergen Yalçın'ı gündemine aldığı belirtildi.

 

İlk görüşme yapıldı! Galatasaray'da Sergen Yalçın sesleri

NURİ ŞAHİN'İ İŞARET ETMİŞTİ

Başkan adayı Metin Öztürk yaptığı açıklamada, Antalyaspor'da başarılı işler yapan Nuri Şahin'i işaret etmişti. Ancak Akdeniz ekibinin genç çalıştırıcıyı bırakmaya niyeti yok. Okan Buruk, Çağdaş Atan ve Ömer Erdoğan gibi isimler de her ne kadar Öztürk'ün hoca adayları arasında gösterilse de bomba bir iddia gündeme geldi.

İlk görüşme yapıldı! Galatasaray'da Sergen Yalçın sesleri

GALATASARAY'A DÜŞÜNÜYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Öztürk'ün Florya'nın başına getirmeyi düşündüğü Levent Nazifoğlu'nun Sergen Yalçın'la görüştüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü. Nazifoğlu, Yalçın'a seçilmeleri durumunda kendisini düşündüklerini söyledi.

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