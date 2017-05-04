Sergen Yalçın Ozanköy'de!

Ülkemiz takımlarından Ozanköy, efsanevi futbolcu Sergen Yalçın'la futbol direktörü olarak anlaştı.

1.Lig'den şampiyon olarak K-Pet Süper Lig'e yükselen Ozanköy, büyük sürprize imza atıyor. Kulüp Başkanı Sami Otçuoğlu, Türkiye futbol tarihinin efsane isimlerinden Sergen Yalçın'ın Ozanköy takımında futbol direktörü ve danışmanı olarak görev yapacağını belirtti.

SÜREKLİ TAKIMLA OLMAYACAK

Otçuoğlu, Ozanköy'ün fahri başkanı Veysel Şahin'in aracılığıyla yapılan görüşmelerde Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandığını ifade etti. Otçuoğlu, Sergen'in sürekli takımla birlikte olmayacağını, hazırlık kampında takıma yardımcı olacağını, takımı izledikten sonra takımla ilgili teknik ve taktiksel tavsiyelerde bulunacağını, Ozanköy'ü ileriye taşıyacak görüşlerde bulunacağını ve Ozanköy'ün transfer edeceği 3 yabancı futbolcuyu takıma önerecek kişi olacağını belirtti.