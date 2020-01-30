Sergen Yalçın'ın yuvaya dönüşü 'muhteşem' oldu

Altyapısından yetişip formasını terlettiği Kara Kartal'a 47 yaşında teknik direktör olarak geri dönen Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı taraftarın yoğun ilgisi gösterdiği tören büyük coşkuya sahne oldu.

Altyapısından yetişip formasını terlettiği Kara Kartal'a 47 yaşında teknik direktör olarak geri dönen Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı taraftarın yoğun ilgisi gösterdiği tören büyük coşkuya sahne oldu.

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta tören düzenleyerek yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'a 1.5 yıllık sözleşme imzalattı.

Erken saatte gelerek giriş için bekleyen ve Dolmabahçe Camisi'ne kadar uzayan kuyruklar oluşturan 21 bin 183 taraftar, maça gelir gibi törene katıldı.