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Sergi 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek

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Sergi 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek
Sergi 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek

Sanatçı İpek Denizli, 31 Ekim’de Gazimağusa’daki MyART Sanat galerisinde ziyaretçilerin interaktif olarak katkı koyabileceği, “Uyanışın Kodu” isimli 1.Kişisel sergisini açtı.

Bir ay süreyle açık olacak olan sergi, ziyaretçilerin katkıları ile şekillenerek tamamlanacak. Sergiye katkı koyanlar arasında, Arif Albayrak, Pembe Debeş, Dolgun Dalğıçoğlu ve Burcu Karagöz de yer aldı. Ayrıca Ulus Irkad, İpek Denizli’nin sanat anlayışını içeren yazısını Türkçe ve İngilizce olarak seslendirdi. Sergi’nin afişini Ali Eren Saçıldı tasarladı.

MyART Sanat ve Yaşam Merkezi sahibi Mustafa Çığ, ezberlerin bozulduğu bir kurguda hazırlanan serginin kurulum aşamasında katkı koyarak destek verdi.

Sergiyi galerinin içerisinde kumlarda yürüyen, gezen, kurumuş yaprakların ayağınızın altında ezilirken yaydığı kokular eşliğinde şairlerin şiirleri kulaklarınızı tırmalayacak. Sergi 30 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak. (MHA)

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