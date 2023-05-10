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Sergio Busquets, Barcelona’ya veda etti

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Barcelona'da bir devir daha kapanıyor... 15 yıldır Katalan ekibinin A takımında forma giyen efsane isim, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Sergio Busquets, Barcelona’ya veda etti

Barcelona, ​​Sergio Busquets’in sözleşmesinin bu yaz sonunda sona ereceğini ve bu süre içinde sekiz La Liga şampiyonluğu ve üç Şampiyonlar Ligi kazanma fırsatı bulduğu bir dönemi sonlandırdığını duyurarak, futbolcunun takımdan ayrılacağını açıkladı.

34 yaşındaki Busquets, Barça antrenörü Xavi Hernandez’in kulüp kaptanının takımda kalmasını istediğini ifade ettiği bir teklif aldı. Ancak, Katalan kulübünde 18 yıl ve A takımda 15 yıl geçirdikten sonra Busquets, futbol kariyerinin son yıllarını başka bir yerde geçirmeye karar verdi.

Busquets, henüz sonraki adımını açıklamadı, ancak ESPN, ocak ayında Suudi Arabistan’daki bir kulübe katılmak için kazançlı bir teklifi olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca, Major League Soccer’da oynamaya ilgi duyduğunu belirten Busquets, Miami Inter’in adını verdiği birkaç takımla da bağlantılı olduğunu ifade etmişti.

Şu anda Paris Saint-Germain’de olan eski takım arkadaşı Lionel Messi, Suudi Arabistan ve Miami’ye Busquets ile birlikte taşınmasıyla da bağlantılıydı.

 

MESSI VE XAVI’DEN SONRA BUSQUETS…

Messi (778) ve Barça teknik direktörü Xavi (767), Busquets’ten daha fazla Barcelona forması giyen sadece iki oyuncudur. Busquets, kulüpte en fazla forma giyen üçüncü oyuncu olarak takımdan ayrılacak. Busquets şu ana kadar 719 maçta forma giydi ve sezonun son beş lig maçında oynarsa, ayrılmadan önce bu sayıyı 724’e çıkarabilir.

Bu süre boyunca 8 La Liga şampiyonluğu ve 3 Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 31 kupa kazandı ve sözleşmesinin resmi olarak 30 Haziran’da sona ermeden önce bir lig şampiyonluğu daha kazanması muhtemel.

Barcelona, Espanyol deplasmanında galibiyet alırsa, pazar günü 2019’dan bu yana ilk kez La Liga’yı kazanabilir. Busquets ayrıca İspanya ile bir Dünya Kupası ve bir Avrupa Şampiyonası kazandı, ancak 143 kere milli formayı giydikten sonra geçen yıl Katar’daki Dünya Kupası’ndan sonra milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.

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