Serhan Aktunç: Rum komşularımız tahammülsüzlüklerini bir kez daha gösterdi

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, St. Hilarion’da gerçekleştirilmesi planlanan konserin Güney Kıbrıs kaynaklı tepkilerin ardından iptal edilmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Müsteşar Aktunç'un açıklaması şöyle:

Cercle / Kölsch, dün akşam 22:00 civarlarında, 31 Mayıs Pazartesi günü yapacağı performansı iptal ettiğini sosyal medya sayfasından duyurdu. Daha sonra bu yazı kaldırıldı, umutlanmıştım, Rum tarafının baskısına boyun eğmediler diye düşünmüştüm . Ama maalesef, Performansın iptali kesinleşti.

Bu performans, KKTC tanıtımı için önemli bir organizasyondu.

Maalesef Rum komşularımız, tahammülsüzlüklerini, Kıbrıs Türk'ünün bu adada varlığına olan duruşlarını, bizlere olan bakışlarını, bizleri eşit görmeyeceklerini, bir kez daha bizlere gösterdiler.

Bir anlaşmada, bir birleşmede, bir evlilikte, tahammül çok önemli bir erdemdir ve oluşacak birlikteliğin devamı için hayati önem taşır.

Bu kadar basit bir olayda bile, bize tahammül edemeyen Rum yönetimi, samimiyetsizliklerini bir kez daha bizlere gösterdiler.

Tüm bu çabalar bizleri daha da çok motive ediyor, hem ülkemizi, hem de ülke turizmini tanıtmak için, çok daha büyük bir heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.