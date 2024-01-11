Serhat Akpınar: Çok süratli bir şekilde vatandaşlıkların durdurulması lazım

DP Genel Sekreteri, Girne Milletvekili Serhat Akpınar, vatandaşlıklar, planlama ve nüfus ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Çok süratli bir şekilde vatandaşlıkların durdurulması lazım" dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri, Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Kuzey Kıbrıs TV'de Ahmet Kaptan’ın canlı yayınında vatandaşlıklar, planlama ve nüfus ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

5-10 yıl önce KKTC’ye gelmiş binlerce insanın vatandaş olmayı beklediğini kaydeden Akpınar, “Çok süratli bir şekilde vatandaşlıkların durdurulması gerekiyor” dedi.

Bunun önüne geçilmesi gerektiğini ve hemen yapılması gerektiğini altını çizerek ifade eden Akpınar, “Hükümetin hemen böyle bir karar alması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Akpınar, ikamet düzenlemesi yapılması gerektiğini de kaydederek “İnsanlar yatırım yapmışsa, ev almışsa ona göre düzenleme lazım. Seçme seçilme hakları yerel yönetimler düzeyinde rezidensi olsa bile olmaması lazım” ifadelerini kullandı.

“Onun dışında 400 bin, 700 bin değil, biz şu anda 1 milyon nüfusa ulaştık. Çok ciddi tedbirler alınmalı. Vatandaşlıkla ilgili süreç durdurulmalı” diyen Akpınar, hemen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Akpınar konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Her türlü kriminal olayların süreçlerinin doğru bir şekilde yönetilmesinde de, ihtiyaç duyduğumuz polis gücünün desteklenmesine de, sağlıktaki reformların yapılabilmesinde de, nüfusumuzun belirlenmesi gerekiyor.”