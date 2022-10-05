Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, DP Genel Sekreterliğine aday olduğunu açıkladı.

DP’li vekil Akpınar, DP’nin geleceği için Genel Sekreterlik görevine talip olduğunu bildirdi.

Adaylığı konusunda yazılı bir açıklama yapan Akpınar, “12. Olağan Kurultayımız sonrası Başkanımız Sn. Fikri Ataoğlu ile yeni bir dönem başlamıştır. Parti Meclisimizin yeniden teşekkülü ile birlikte MYK ve Genel Sekreterlik seçim sürecine de adım atmış durumdayız” dedi.

Akpınar, “Partimizin birbirine kenetlenmiş çok daha güçlü bütünsel hareket boyutunda, Başkanımızın ortaya koymuş olduğu hedef ve yeni vizyon sürecinde, sürdürmemiz gereken çok daha etkin uluslararası ve yerel siyasi politikaların oluşturulması isteminde, partimizin Genel Sekreterlik makamına adaylığımı koymuş bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Örgütsel yapılanmamızın yakın geçmişte parti içi güçler ayırımında zarar görmesiyle çok zor bir Genel Seçim döneminden geçtiğimizi hepimiz biliyoruz” diyen Akpınar, şöyle devam etti:

“Koalisyon hükümetinin kurulması sonrası, tarafımdan üstlenilmesi istenilen Genel Sekreterlik makamına, kurulan hükümetler düzeyinde oluşan başta kriz süreçleri olmak üzere, Yerel Yönetimler Komitesi’nde partimiz adına görev almam ve yine partimiz adına çok önemli iki yasa tasarısı üzerinde yoğun çalışılması gereken bir dönemde olmamız sebebiyle ilgi tarihlerde görev üstlenme sürecini ortak düşünce birlikteliğiyle geri bıraktım.

İlgi tarihlerde değerlerimiz arasında yer alan Sn. Hakan Cenapoğlu kardeşimiz görev üstlenmiş ve görevlerinin ifası aşamasında talep etmiş ve veya gerek görmüş olduğu ve elimden gelen her türlü desteği kendisine vermeye çalıştım. Üstlenmiş olduğu Genel Sekreterlik sürecinde etkin ve başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Hakan Bey kardeşimize bu vesileyle teşekkür ediyor, demokratik yaklaşımların ve partimizin geleceğinin tercih döneminde başarılar diliyorum.

Şahsımın yaklaşık 10 yıldır görev üstlendiği, ilk yıllar Yönetim Kurulu üyeliği, Son 5 yıl KKTC Ülke Başkanlığını üstlendiğim ve şu an Avrupa Birliği Dönem Başkan Yardımcısı olduğum Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilen, Uluslararası Diplomatlar Birliği DMW görev ve yetki deneyimlerimle birlikte, Birleşmiş Milletler Global Compact üyeliğim ve temsiliyet bilgi birikimlerimle, 38 yıldır var olan Eğitim ve Yüksek Öğretim Yönetim Bilgi Uzmanlığımla, Kurumsallaşma başta olmak üzere, uluslararasılaşma ve siyasi liderlik konumlanma sürecinde partimizin geleceği için sizlerin desteğiyle Genel Sekreterlik görevine talibim.

Partimizin geleceğini bireylerin bireysel geleceğine yönelik değil, ülkemizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğine, partimizin kuruluş misyonuna bağlı olarak Başkanımız Sn. Fikri Ataoğlu liderliğinde ve siz değerli demokrat kardeşlerimizin desteğiyle İleri taşıyacağız. “