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Serhat Akpınar ve Girne Amerikan Üniversitesi'nden Mehmet Çıldır'a Yalan ve Hakikat Dışı Suçlamalara Cevap

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Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve Gülenay Ltd.'den Mehmet Çıldır'a Yanıt: Yalan ve Hakikat Dışı Suçlamalara Cevap Geldi
Serhat Akpınar ve Girne Amerikan Üniversitesi'nden Mehmet Çıldır'a Yalan ve Hakikat Dışı Suçlamalara Cevap

14 ARALIK 2023 tarihli "Haber Kıbrıs" Internet Gazetesinde "Çıldır Açtı Ağzını Yumdu Gözünü" başlığı ile yeralan haberde, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Milletvekili ve Demokrat Parti Genel Sekreteri Sayın Serhat Akpınar'a yönelik hakikat dışı suçlamaların, ihtirasla, kişisel hırsla yapıldığını,  Mehmet Çıldırın adlı zattın kamuoyuna yalan ve yanlış bilgilendirme yaptığını, bu sebeple bir suç işlediğini tüm kamuoyuna bildirmek isteriz.

Gülenay Ltd. ve Mehmet Çıldır ihalesine girmiş olduğu projeyi incelemediği hatta nasıl bir proje olduğunu bilmediği aşikardır. Projeyi incelemiş olsa ve firmasının sorumuluklarını anlamış olsa "bir koyup bin kazandı", "mimari projeler hatalı", "devlet zarara uğratıldı" ve "proje çok kötüydü" deme gafletine düşmezdi.

Girne Amerikan Üniversitesi hastane projesi 2012 yılında hazırlığına başlanmış olan bir projedir. proje inşaatı başlamadan önce tüm ilgili kurumlardan; Şehir Planlama Dairesi, Planlama İnşaat Dairesi, Mimar ve Mühendisler Odası, Girne Belediyesi, vb. kurumlardan gerekli onay alınmış ve akabinde inşaatına başlanmıştır. Ayrıca, İçerisinde yeralacak olan radyoloji cihazları başta olmak üzere tüm cihazların yerleştirilmesi esnasında en ufak bir hata olmaması için çalışmalar yapılmıştır. GE Hospital Healthcare Solution firmasından, ebat olarak en geniş MRI cihazı bu firmaya ait olması sebebiyle, MRI dahil radyoloji cihazlarının giriş planlaması hazırlanmış olup dosyalarımızda mevcuttur.

Girne Amerikan Üniversitesi Hastane projesi ülkemizin en önemli müteahhitlik firmalarından bir olan Baştaşlar İnşaat'a tarafımızca yaptırılmış olup mimari projesi Studio 14 tarafından hazırlanmıştır. Hastane Projesinin çok kötü olduğunu iddia eden bu şahsın, dayanağı olmadan kamuoyunun gündemine taşımasının altında başka sebepler aramaktayız. Hastanenin taahhüt edilen zamanda teslim edilememesi sorumluluğunu, başka kurumları ve şahısları suçlayarak değiştiremez yükümlülüklerinizden kurtarmaz. Bizler projemizi hangi aşamada devrettiğimiz biliyoruz, ancak kendileri ihaleyi aldıktan sonra projede hangi değişiklikleri yaptıklarını bilmiyorlar. Bilselerdi böylesine gerçek dışı açıklamalar yapmazlardı. Önce siz kendi yükümlülüklerinizi yerine getiriniz.

Son olarak, Haber Kıbrıs'ta gündeme taşınmak istenen bir diğer konu; "Girne Amerikan Üniversitesinin, 17,873,000TL karşılığında Sosyal Sigorta ve İhtiyaç Sandığı Borçlarına karşılık devredildiği yazılmakta. Haber içerisinde konu edilen ve kamuoyu nezdinde Girne Amerikan Üniversitesinin devir esnasında "bir koyup bin aldı" ve devlet zarara uğratıldı algısı yartılmak istenmektedir. Devir tarihinde ki euro kuru dikkate alındığında 2,200,000Euro gibi bir rakama tekamül etmektedir. Girne Amerikan Üniversitesi bu proje için harcamış olduğu bedelin çok altında bir rakama devir yapılmıştır. Bu veriler de kayıtlarımızda mevcut olup gerekmesi halinde paylaşılacağımızın bilgisini vermek isteriz.

Gülenay Ltd. Direktörü Mehmet Çıldır bu iddiaları kamuoyunu yanıltıcı bir şekilde gündeme getirmesi hakikat dışıdır ve gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Yalan yanlış açıklamalar yaparak suç işlemektesiniz sayın Mehmet Çıldır. Kurumumuz ve Yöneticimiz Serhat Akpınar'ın adını gerçek olmayan bilgilerle gündeme taşınmasının kabul etmemiz mümkün değildir. Yasalar nezdinde gerekli girişimleri başlatacağımızı size ve tüm kamuoyuna bildiririz.

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