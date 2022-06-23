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Serhat Akpınar: Yeniden çok büyük bir felaket yaşıyoruz

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Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar, İskele bölgesinde devam eden yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.
Serhat Akpınar: Yeniden çok büyük bir felaket yaşıyoruz

Partiden yapılan açıklamaya göre, Akpınar, açıklamasında, “Yeniden çok büyük bir felaket yaşıyoruz. Yıllardır Kıbrıs Türk’ünü kendi çaresizliği içerisinde yalnızlaştıranlar utanmalı. Milyonlarca canlı türünün gözlerimizin önünde Doğamızla yok oluşunu izlerken resmen kahroluyoruz” ifadelerini kullandı.

Akpınar, açıklamasına, “Bugüne kadar tüm süreçlerde yanımızda olan canıyla kanıyla varlığıyla Kıbrıs Türkü’nün her zaman yanında olan, sahip çıkan Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin dışında Bizleri yalnızlaştıran, çaresizleştiren başta BM ve Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünya ülkeleri utanç duymalı. Bizim artık içinde olduğumuz bu çaresizlik sürecinde, birlikteliğimizle yol almayı öğrenmeliyiz” diyerek devam etti.

Akpınar, “Yedi noktada yangınlar halen devam ediyor, ciğerimiz yanıyor, içimiz kan ağlıyor. Allah yardımcımız olsun” dedi.

Uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin “sesini artık duyun” çağrısında bulunan Akpınar, “Anavatan tüm gücüyle yanımızda, insanlık için var olduğunu iddia eden BM nerede? Avrupa Birliği, garantör Büyük Britanya nerede? Bugünün özeti Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur!” dedi.

Yangın söndürme çalışmalarında yer alan Orman Dairesi ve itfaiye ekiplerine, askerlere ve halka teşekkür eden Akpınar “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhutiyeti’ne geçmiş olsun” dedi.

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