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Serhat İncirli Cumhurbaşkanlığı'nda çalışmaya başladı

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Deneyimli gazeteci Serhat İncirli Cumhurbaşkanlığı'nda çalışmaya başladı.
Serhat İncirli Cumhurbaşkanlığı'nda çalışmaya başladı

Deneyimli gazeteci Serhat İncirli Cumhurbaşkanlığı'nda çalışmaya başladı.

Serhat İncirli'nin İletişim Koordinatörlüğü görevini üstlendiği öğrenildi.

Mustafa Akıncı'nın cumhurbaşkanlığı döneminde bu görevi Ali Bizden yürütüyordu Uzun yıllar yazılı basında çalışan, Londra'daki Türk gazetelerinde görevler yapan, yeniden yurda dönüşüyle birlikte görsel medyada da yer almaya başlayan İncirli, ayni zamanda üniversitelerde dersler de veriyor

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