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Serhatköy Alt Geçidi İle Mevlevi Çemberi Arasındaki Yol Bugün Trafiğe Kapatılacak

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Serhatköy Alt Geçidi İle Mevlevi Çemberi Arasındaki Yol Bugün Trafiğe Kapatılacak
Serhatköy Alt Geçidi İle Mevlevi Çemberi Arasındaki Yol Bugün Trafiğe Kapatılacak

Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yol drag yarışı nedeniyle bugün trafiğe kapatıldı.

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 09.00-18.00 saatleri arasında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi arasında, çift şeritli yolda motosiklet drag yarışı düzenlenecek.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre yarışın yapılacağı saatlerde, ilgili yol, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak.

Lefkoşa ve Güzelyurt istikametlerinden gelen araçlar için ulaşım, Serhatköy üzerinden eski Lefkoşa–Güzelyurt Anayolu güzergahından sağlanacak.

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