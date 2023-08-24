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Serhatköy - İkidere Mevkii'nde yoldan çıktı ağaçlara çarptı!

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Serhatköy - İkidere Mevkii'nde yoldan çıktı ağaçlara çarptı!
Serhatköy - İkidere Mevkii'nde yoldan çıktı ağaçlara çarptı!

24.08.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Ayla DERELİKÖYLÜ (K-74) yönetimindeki RA 421 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Serhatköy - İkidere Mevkii yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak ağaçlara çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantolu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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