Serhatköy ve Meriç'te yangın

- 27.07.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Meriç Köyünün kuzey kısmında meydana gelen yangın sonucu, 20 dönüm anız ve 15 adet rulo balya yanmıştır. Yangın İtfaye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.
- 27.07.2022 tarihinde, saat 16:15 sıralarında, Serhatköy’de bulunan bir arazi içerisinde meydana gelen yangın sonucu, 25 adet akasya, 10 adet çam ile 1 adet zeytin ağaçları, 4 adet elektrik direği ve 70 dönüm kuru ot yanmıştır. Yangın İtfaye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.
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