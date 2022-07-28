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Serhatköy ve Meriç'te yangın

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Serhatköy ve Meriç bölgelerinde yanfın çıkmıştır soruşturmalar devam etmektedir
Serhatköy ve Meriç'te yangın
  1. 27.07.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Meriç Köyünün kuzey kısmında meydana gelen yangın sonucu, 20 dönüm anız ve 15 adet rulo balya yanmıştır. Yangın İtfaye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

 

  1. 27.07.2022 tarihinde, saat 16:15 sıralarında, Serhatköy’de bulunan bir arazi içerisinde meydana gelen yangın sonucu, 25 adet akasya, 10 adet çam ile 1 adet zeytin ağaçları, 4 adet elektrik direği ve 70 dönüm kuru ot yanmıştır. Yangın İtfaye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.
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