Serhatköy’de Kaçak Avlanan Şahıslar Tutuklandı

Serhatköy Avcı Kontrollerinde Kaçak Avlanan Şahıslar Yakalandı: Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma Suçlamasıyla Tutuklandılar, Soruşturma Devam Ediyor

3 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen polis operasyonunda, Serhatköy'de sürekli av koruma bölgesi olan ava kapalı alanda kaçak avlanan Ö.A.(E-38) ile aynı bölgede tespit edilen A.A.(E-72), tasarrufunda bulundurduğu İ.E.(E-51) adına kayıtlı av tüfeği ile kanunsuz avlanmakla suçlandı. Bahse konu şahıslar tutuklandı ve polis soruşturmayı derinleştiriyor. İki avcının kanunsuz silah taşıma, silahı salimen muhafaza etmeme ve avla ilgili yaban hayatını düzenleme yasasına aykırı hareket etme suçlamalarıyla karşı karşıya oldukları belirtiliyor. Kamu güvenliği ve doğa koruma açısından önem taşıyan bu olayın ardındaki detaylar, polis soruşturması kapsamında aydınlatılmaya çalışılıyor