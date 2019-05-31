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Seri cinayet olayında yeni bir göl mercek altında

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Güney Kıbrıs’ta işlenen seri cinayetlerin zanlısı Nikos Metaksas’ın bilgisayar ve cep telefonu arşivlerini inceleyen Rum polisinin, Metaksas’ın bir başka maden gölünü daha sıklıkla ziyaret ettiğini tespit ettiği bildirildi.
Seri cinayet olayında yeni bir göl mercek altında

Politis gazetesi: “Bir Başka ‘Kırmızı Göl’ Daha” başlığı altında verdiği haberinde, ikisi çocuk 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden ancak başka bir cinayet işlemediği iddiasında bulunan Nikos Metaksas hakkında Rum polisinin yeni verilere ulaştığını yazdı.

Habere göre Rum polisi, Metaksas’ın bilgisayar ve cep telefonunda yaptığı incelemeler sırasında, Metaksas’ın cep telefonunun, Güney Lefkoşa bölgesindeki bir başka maden gölünde sinyal verdiğini tespit etti.

Rum polisi incelme sonrasında, Metaksas’ın, uzun zamandır faaliyette olmayan “Mathiati” (Matyat) köyündeki maden ocağında bulunan ve “Kokkinoandoni” ismini taşıyan maden gölünü sık sık ziyaret ettiğini tespit etti.

Gazete, söz konusu gölün, “Mitsero” madenindeki “Kırmızı Göle”çok benzediğini ve bölgede araştırma yapılmasının söz konusu olduğunu vurguladı.

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