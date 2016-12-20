Seri Cinayet zanlısı Atalay Filiz hakkındaki iddianame tamamlandı

Seri katil Atalay Filiz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede Filiz için ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis istendi.

Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz hakkında, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul ve Ankara'daki üç cinayetin zanlısı olarak aranırken İzmir'de yakalanan ve tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen Atalay Filiz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Filiz hakkında, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede, Filiz'in ayrıca "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak nitelikli hırsızlık" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.