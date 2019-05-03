Seri cinayetin yankıları sürüyor: "Rum Polis Genel Müdürü istifa edecek"

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı İonas Nikolau’nun, polisin kayıp şahıslarla ilgili soruşturmalarda yetersiz kalması eleştirilerinin ardından dün görevinden istifa etmesini, bugün Rum Polis Genel Müdürü Zaharia Hrisostomu’nun istifasının takip etmesi bekleniyor.

Fileleftheros gazetesi “Polis Genel Müdürü İonas’ı Takip Ediyor- Rum Yönetimi Başkanı Bugün Zaharia Hrisostomu’nun İstifasını Bekliyor” başlıklı manşet haberinde, Rum Başkanlık Sarayının, beş kadın ve iki çocuğun öldürülmesiyle Rum toplumunu sarsan seri cinayetin ardından, bugün de kulis faaliyetlerinin merkezi olacağını haber verdi.

Nikolau’nun dün görevinden istifa ettiğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün Rum Polis Genel Müdürü Zaharia Hrisostomu’nun da istifa etmesini beklediğini yazan gazete, Anastasiadis’in bir yandan toplumun tepkilerini yatıştırmak için kararlı bir şekilde hareket edeceği mesajını vermek istediğini, diğer yandan da adaletle ilgili reform yasaları bakanlar kuruluna sunulana kadar, Nikolau’nun bakanlıkta kalmasının gerekli olduğuna atıfta bulunarak zaman kazandığına işaret etti.

Dün yaşanan gelişmelerin ve Nikolau’nun siyasi sorumluluk duygusuyla istifa ettiği söylemesinin, Rum Polis Genel Müdürüne “çok da yer bırakmadığını” yazan gazete, Hrisostomu’nun bugün Anastasiadis’le bir araya gelmek için başkanlığa gideceğini ve “eldeki bilgilerin” Anastasiadis’in hali hazırda Hrisostomu’nun istifasını istediği yönünde olduğunu belirtti.

Geriye bir tek Hrisostomu’nun istifası için atıfta bulunacağı sebeplerin kaldığını kaydeden gazete, Anastasiadis-Hrisostomu görüşmesinde İonas Nikolau’nun da hazır bulunacağını ifade etti.

Politis gazetesinin “İonas İstifa Etti, Polis Genel Müdürü de Gidiyor” başlıklı manşet haberine göre ise Nikolau, kendisinin kişisel sorumluluğu olmasa ve Polisin icraatları konusunda bilgilendirilmemiş olsa dahi, siyasi sorumluluk duygusuyla istifa ettiğini dile getirdi.

Nikolau, istifasının ardından yaptığı açıklamada, kaybolan kişilerle ilgili araştırmalardaki eksiklikler ve ihmallerden de söz ederek, bu yüzden bağımsız araştırma memurları atanmasını isteyeceğini de ifade etti.

Nikolau’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ricasıyla, bir takım yasaları bakanlar kuruluna sunana kadar, kısa bir süreliğine daha görevinde kalacağı da belirtildi.

ANASTASİADİS BUGÜN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN BÜYÜKELÇİLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Rum hükümetinin, buna paralel olarak, Güney Kıbrıs’ta çalışmakta olan üçüncü ülke mensubu kişilerle ilgili olumsuz görüntüyü tersine çevirmek için bir dizi faaliyet başlattığını da yazan Fileleftheros, Anastasiadis’in bugün Güney Kıbrıs’ta çalışmakta olan üçüncü ülke vatandaşlarının mensup olduğu ülkelerin büyükelçileri ve konsoloslarıyla bir görüşme yapacağını haber verdi.

Anastasiadis’in bu görüşmede, yabancı uyruklu çalışanların daha fazla korunmasıyla ilgili bir dizi önlem ilan edeceğini açıkladığını yazan gazete, Anastasiadis’in, kurbanlarının naaşlarının ülkelerine nakledilmesinin maliyetini hükümetin karşılayacağını söylediğini de iletti.

Gazete gerektiği yerde, kurbanların yakınlarına psikolojik destek sağlandığını da ifade etti.

KIRMIZI GÖL’DEKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR… POLİS 30 KADININ PROFİLİNİ TAKİP EDİYOR

Bu arada gazete, kurbanların cesetlerinin bulunduğuna inanılan Kırmızı Göl’den dün beton bir blok çıkarıldığını ve bugün de kurbanların içerisinde bulunduğuna inanılan valizlerin aranmasına devam edileceğini aktardı.

Öte yandan, RMMO subayı seri katil Nikos Metaksas’ın daha fazla kurbanı olması olasılığının ihtimal dışında bırakılmasına dair araştırmaların sürdüğünü de kaydeden gazete, Rum Polisi’nin Metaksas’ın konuştuğu yaklaşık 30 kadının profilini, bu hesapların aktif olup olmadıklarını tespit etmek için takip ettiğini belirtti.

Haberde, önümüzdeki Cumartesi gününden itibaren, gerek Kırmızı Göl, gerek de Ksiliato’daki “Memi” göletindeki araştırmaların, Amerika’dan getirilen “Sonar” sisteminin kullanılmasıyla devam edeceği de ifade edildi.

POLİSİN ARAŞTIRMALARIYLA İLGİLİ CEZAİ ARAŞTIRMA

Bu arada gazete, Rum Adalet Bakanı İonas Nikolau’nun, dün istifa etmesinin ardından, bir mektupla “Polis Aleyhindeki Şikâyet ve İddiaları Araştırmakla Yükümlü Bağımsız Makamdan”, yabancı uyruklu kayıp kadınlarla ilgili olarak polisin faaliyetlerinin araştırılması için araştırma memurları atanmasını istediğini haber verdi.

Rum Polisi Genel Müdürünün de, konuyla ilgili bir idari soruşturma yapılması için başka bir komite atadığı belirtildi.

İkinci otopsinin de gösterdiği üzere, Metaksas’ın, kurbanları arasında bulunan 36 yaşındaki Livia Florentina ile Mary Rose’u, (kişinin başını kolunuzla kilit altına alma olayı olarak adlandırılan) “headlock” yaparak boğmak suretiyle öldürdüğünü yazan gazete, Arian Palalas ve Nepalli kurban Asmita Bista’nın cesetlerine yapılan ikinci otopsinin ise, ölüm sebebini göstermediğini iletti.

NİKOLAU’NUN İSTİFASI PARTİLERİ MEMNUN ETMEDİ

Rum Adalet Bakanı İonas Nikolau’nun istifasının siyasi partileri memnun etmediğini de yazan gazete, AKEL’in, hükümeti sorumluluk almadığı gerekçesiyle suçladığını yazdı.

DİSİ partisi ise Nikolau’nun istifasına sert tepki göstererek, Nikola’nun “siyasi bir rövanşın (intikam)” kurbanı olduğunu dile getirdi.

POLİS ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

Rum polisinin koruyucusu olduğuna inanılan “Agia İrini’yle” ilgili bu yılki kutlamaların, kurbanların anısına saygı ve yakınlarına da destek olması amacıyla şenlik havasında olmayacağını da yazan gazete, bu sebepten dolayı, 7 Mayıs tarihinde Rum Polisi Genel Müdürlüğünde yapılacak resmi törenin iptal edildiğini ekledi.

Gazete, Uluslararası Göç Örgütü’nün de Güney Kıbrıs’ta yaşanan cinayetlerden ötürü endişe duyduğunu ifade ettiğini aktardı.

Alithia gazetesi ise “Seri Katilin Sekizinci Kurbanı” başlıklı manşet haberinde, dün görevinden istifa eden Rum Adalet Bakanı İonas Nikolau’nun RMMO subayı seri katil Nikos Metaksas’ın sekizinci kurbanı olduğunu yazdı.

Habere oldukça geniş yer ayıran gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de dün yaptığı bir açıklamada, devletin kaybolan kişilerin yakınlarına özür borcu olup olmadığı konusundaki bir soruya “kuşkusuz var” yanıtı verdiğini iletti.

Anastasiadis’in bugün yabancıların korunmasına ilişkin bir dizi önlem açıklayacağını yazan gazete, Rum Ombudsmanın ofisinde de Güney Kıbrıs’taki tüm yabancı çalışanlarla ilgili şikâyetleri araştıracak özel bir birim kurulacağını kaydetti.

Gazete Nikolau’nun polise yönelik eleştirilerde bulunarak istifa ettiğini de ekledi.

SCOTLAND YARD UZMANLARI ADADAN AYRILIYOR

Politis gazetesi ise haberinde, cinayet araştırmalarına katkıda bulunmak için adaya gelen Scotland Yard uzmanlarının, bugün İngiltere’ye geri döneceklerini yazdı.

Uzmanların adadan ayrılmasıyla Rum makamlarıyla olan işbirliğinin sona ermeyeceğini yazan gazete, uzmanların aldıkları bilgilere dayanarak, Rum tarafındaki yetkililere yardımcı olmak için daha fazla analiz yapacaklarını belirtti.

“HUKUK DAİRESİNİN DE BİLGİSİ VARDI”

Gazete bu ara başlıkla yayımladığı haberinde ise, son günlerde Rum Hukuk Dairesinde panik yaşandığını, çünkü Polisin, cinayete kurban giden 4 kadından 3’üyle ilgili olarak, hukuk dairesiyle olan yazışmalarının ortaya çıktığını belirtti.

Rum Hukuk Dairesinden kaynakların, iç soruşturma emri verilebileceğinden söz ettiklerini yazan gazete, çünkü dosyaların polise hiçbir direktif verilmeden geri gönderildiğini ve arşivlendiklerini belirtti.

Haravgi ise habere “İonas Köşeye Sıkıştırıldı ve İstifa Etti” başlığıyla manşetten yer verdi ve haberini iç sayfadan detaylandırdı.

“BBC: KIBRIS’TAKİ YABANCILAR İÇİN MODERN KÖLELİK”

Gazete yukarıdaki başlıkla yayımladığı haberinde, BBC’nin, Güney Kıbrıs’taki cinayetler dolayısıyla, web sitesinde, Güney Kıbrıs’taki göçmen kadınlara yönelik muameleye yer verdiği bir haber yayımladığını yazdı.

Gazete haberin başlığının “Kıbrıs’taki cinayetler göçmenlere kötü muameleyi ortaya koyuyor” şeklinde olduğunu ekledi.

BBC’nin haberine diğer gazeteler de yer verdi.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Hükümeti Sözcüsü ProdromosProdromu ise, İngilizce ve Yunanca olarak yazılı bir açıklamada bulunarak, BBC’nin haberine yanıt verdi.

Açıklamasında, Güney Kıbrıs’taki yabancı uyruklu ev hizmetlilerinin çalışma şartlarına atıfta bulunan Prodromu, özetle, hükümetin üçüncü ülkelerden gelen tüm çalışanların çalışma şartlarının iyileştirilmesi için sürekli çabalarını güçlendirdiğini ifade etti.

FİLİPİNLİLERDEN PROTESTO

Bu arada Haravgi gazetesi, Atina’da yaşamını sürdüren Filipinlilerin, 1 Mayıs’ta, Atina’daki Güney Kıbrıs Büyükelçiliğinin önünde “Adalet İstiyoruz” sloganıyla, Güney Kıbrıs’taki cinayetleri protesto etmek için bir etkinlik düzenlediklerini ekledi.