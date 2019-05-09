Seri cinayetle ilgili araştırmalar sürüyor

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) subayı 35 yaşındaki Kıbrıslı Rum Nikos Metaksas’ın işlediği ve 5’i kadın 2’si çocuk toplam 7 kişiyi öldürdüğü cinayetlerle ilgili araştırmaların sürdüğü ve 7 cesetten geriye kalan 2’sinin tespit edilmesi için yapılan çalışmalarda bir sonucu ulaşılamadığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Orestis, 32 Kadınla Konuşuyordu- Çeşitli Web Sitelerinde Temaslarını Arıyorlar- Başkalarını da Öldürdüğüne Dair Kanıt Yok- İki Göletteki Araştırmalar, Paralel Olarak Devam Ediyor” başlıklı haberinde, dün Kırmızı Göl’de bulunan bir nesnenin hareketliliğe yol açtığını, fakat bunun ceset değil, içerisinde sünger ve ahşap parçaları bulunan bir halı olduğunu yazdı.

Orestis lakaplı Metaksas’ın yutmaya çalıştığı hafıza kartının açıldığını da yazan gazete, bunun içerisinde birçok diyalog tespit edildiğini belirtti.

Rum makamlarının, Metaksas’ın çeşitli web siteleri aracılığıyla 32 kadınla konuştuğuna dair kanıtlara sahip olduğunu ve makamların, bu diyaloglar aracılığıyla, ilişkinin hangi noktaya kadar ilerlediğini öğrenmek istedikleri kaydedildi. Gazete, Metaksas’ın temasa geçtiği kadınlardan herhangi birinin, şu ana kadar bilinenler dışında, Metaksas’ın kurbanı olduklarını gösteren bir kanıt olmadığına işaret etti.

Sosyal medyadaki araştırmaların henüz tamamlanmadığını da kaydeden gazete, Elektronik Suçlarla Mücadele Ofisi memurlarının, Metaksas’la iletişim kurmuş olan bazı kadınların profilini, aktif olup olmadıklarını öğrenmek için takibe aldığını belirtti.

Uzun bir süredir aktif olmayan hesapların şüphe uyandırdığı ve kişilerin hesaplarını yalnızca inaktive edip etmediklerinin tespit edilmesi için, bu kişilerle temas kurulmasına çalışıldığı ifade edildi.

Elektronik suç uzmanlarının, Metaksas’ın yakalandığı sırada polislerin gözü önünde yutmaya çalıştığı hafıza kartındaki bilgilere ulaşmayı başardıklarını da kaydeden gazete, kartta birçok bilgi bulunduğunu ekledi.

Öte yandan, Orunda bölgesindeki bir çukurda tespit edilen Nepalli kadının cesedi üzerindeki otopsinin sürdüğünü ve kadının ölüm nedeninin belirlenmesine çalışıldığını yazan gazete, geçtiğimiz Pazar günü Kırmızı Göl’den çıkarılan 8 yaşındaki çocuğun cesedine ne zaman otopsi yapılacağının ise henüz planlanmadığını iletti.

Cesetlerin aranmasıyla ilgili araştırmaların dün 25’inci gününde olduğunu da yazan gazete, henüz 4 kadın ve 1 çocuk cesedi tespit edildiğini ve geriye 1 kadın ile 6 yaşındaki Sierra’nın cesedinin tespit edilmesinin kaldığına işaret etti.

Araştırmaların dünden itibaren Ksiliato’daki Memi Göleti’nde sonar sistem, Mitsero’daki Kırmızı Göl’de ise dalgıçlar ve robot kameralar kullanılmasıyla paralel olarak sürdüğü belirtildi. Kırmızı Göl içinde iki ceset bulunan iki valiz çıkarıldığı ve yine Kırmızı Göl’de, Metaksas’ın itirafları doğrultusunda, içerisine Filipinli 29 yaşındaki Maricar Valtez’in cesedini koyduğu 3’üncü valizin aranmakta olduğu anımsatıldı.

Öte yandan, 6 yaşındaki Sierra’nın cesedinin tespit edilmesiyle ilgili çalışmaların, Ksiliato’daki Memi Göleti’nin, son teknoloji ürünü sonar sistemiyle taranmasının ardından kısa süre içerisinde yeniden başlayacağı da eklendi.

BAŞKA BÖLGELERDE DE ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR- C PLANI GÜNDEMDE

Haravgi ise “Makamlar C Planına Yöneliyor- Araştırmalar Bir Gün Daha Sonuç Vermedi” başlıklı haberinde, Metaksas’ın faaliyetleri konusunda bilgiler almaya devam eden Rum polisinin, başka bölgelerde de araştırmalar yaptığını yazdı.

Habere göre, gazeteye konuşan Rum Polisi Basın Sözcüsü Andreas Angelidis, başka bölgelerde de araştırmalar yapıldığını, bununla birlikte araştırmaların esas kısmının, Mitsero ve Ksiliato’daki göletlere odaklandığını ifade etti.

Öte yandan günler geçtikçe ve araştırmalar beklenen sonuçları vermedikçe, yetkili makamların C planına yöneldiklerinin görüldüğünü kaydeden gazete, bu planı geçtiğimiz günlerde adaya gelen İngiliz uzmanların ortaya koyduğunu ve bu durumda, İngiltere’den, toprağın birkaç metre altına girebilen özel bir radar gönderileceğini ekledi.

Alithia habere “35 Yaşındaki Orestis’in Kurbanlarının Bulunması İçin Kırmızı Göl’deki Korku Filmi Devam Ediyor- Araştırmalar Bir Gün Daha Sonuçsuz Kaldı” başlıklarıyla yer verirken, Politis ise habere “Dünkü Alarm Geçersiz- Bulunan Şey Sünger- Ceset Değil Sünger- Aralıksız Araştırmalar- Muhtemelen 3’üncü Valiz Yok- Sierra İçin Soru İşaretleri” başlığı attı.