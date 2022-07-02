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Seri hırsızlık zanlısı yakalandı!

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Seri hırsızlık zanlısı yakalandı!
Seri hırsızlık zanlısı yakalandı!

2022 yılı Nisan - Mayıs ve Haziran ayları içerisinde Ozanköy’de meydana gelen “Ev Açma ve Hırsızlık” meseleleri ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında zanlı olarak görülen M.P. (E-39) 01.07.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın; 16.05.2022 tarihinde Hasan ARKAN’a ait ikametgahtan 2600 TL, 180 Euro ve 600 Dolar paralar ile muhtelif ziynet eşyalarını,  Jasmin Petra Helga Moret POPE’ye ait ikametgah içersinden 400 Euro ve 800 TL nakit parayı, Batuhan BULAK’a ait ikametgah içerisinden toplam 103.500 TL parayı, Abdurrahman Osman ARSLAN’a ait ikametgah içerisinden 650 Doları, Toygun ÖZBEK'e ait ikametgah içerisinden 7,000 TL nakit para ile bir adet  playstation 4 ve Samsung Gear S3 marka akıllı kol saatini, Beyhan SOYER’e  ait ikametgahtan toplam 59.000 TL, 600 Euro ve 500 STG nakit paraları, Cevdet AYDINTAŞ’a ait ikametgah içerisinden 1000 Euro ve 8500 TL nakit paraları, İnci ÖZKAYIM’a ait ikametgah içerisinden bir adet  çocuk kamerasını, Murat HAYDAR’a ait ikametgah içerisinden 1,600 TL, 150 Euro, 100 STG ve 50 Avustralya Doları nakit paraları, Mehmet EMİNAĞA’ya ait ikametgah içerisinden 25 Euro, 230 Stg ve 2,400 Tl nakit paraları, Hakan YETİNER’e ait ikametgah içerisinden 4.350 TL, 600 Dolar ve 450 Euro nakit paraları çaldığı Su DENKTAŞ’a ait ikametgaha cürüm işlemek kastı ile girdiği ancak herhangi bir şey çalmadan çıkış yaptığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

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