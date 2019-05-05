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Seri Katil hakkında tecavüz suçlaması

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Rum haber kaynakları, yoğun güvenlik önlemleri altına mahkemeye çıkarılan Metaksas aleyhine, bir kadına tecavüz ettiği suçlamasının da getirildiğini duyurdu.
Seri Katil hakkında tecavüz suçlaması

Soruşturmayı yöneten polis memurlarından Neofitos Siailos’un mahkemeye, yabancı uyruklu bir kadının 30 Nisan 2019’da, kendisine 2017 yılında tecavüz ettiğine ve olayı videoya aldığına dair şikayette bulunduğunu aktardı.

Siailos, ismi belirtilmeyen kadının, tecavüzün gerçekleştiği sene 19 yaşında olduğunu ve Metaksas’ın kendisini, fotomodel olarak kullanmak vaadiyle yanına çağırdığını, fotoğraflarını çektikten sonra da tecavüz ettiğini söylediğini belirtti.

Mahkemeye avukatsız çıkan Metaksas’ın tutukluluk süresi 8 gün daha uzatılırken, Metaksas herhangi bir itirazda bulunmadı, soru da sormadı. Yargıcın “Kendinizi siz mi savunacaksınız?” sorusuna da “evet sayın yargıç” diye cevap verdi.

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