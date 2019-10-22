Seri katil Metaksas’ın evinin yanında bulunan valizler panik yarattı

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta işlediği cinayetlerle tanınan Nikos Metaksas’ın evinin yanında dün iki adet seyahat valizi olduğu ihbarının Rum polisi ve kamuoyunda endişeye yol açtığını yazdılar.
Gazete, yapılan incelemelerde valizlerin boş olduğunun tespit edildiğini ancak iyi durumda olan bu valizlerin oraya nasıl geldiği ve kimler tarafından ne amaçla konduğunun tespiti için Rum polisinin araştırma başlattığını vurguladı.
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