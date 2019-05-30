Seri katil olayında gelişme yok

Güney Kıbrıs’ta kadın ve çocukları öldürerek ilk seri katil unvanını alan Nikos Metaksas’ın kurbanlarından biri olan 6 yaşındaki Sierra’nın naaşına ulaşılabilmesi için Memi Gölü’ndeki suyun kısmen boşaltılması gündemde.

Fileletheros gazetesi, seri katil Nikos Metaksas hakkındaki tutuklama emrinin dün çıkarıldığı mahkeme tarafından altıncı kez uzatıldığını; ancak katilin naaşlarına ulaşılamayan kurbanları hakkında yeni bir bilgi elde edilemediğini yazdı.

Memi gölünde arama yapmak üzere gelen İsrailli uzmanların herhangi bir sonuca ulaşamadan ülkelerine döneceğini vurgulayan gazete, Rum polisi ve itfaiye birimlerinin ise, göldeki su miktarının kısmen boşaltılması düşüncesinde olduklarını aktardı.

Habere göre, Rum İtfaiyesi Genel Müdürü Markos Trangolas, Memi gölündeki suyun boşaltılması düşüncesini doğrulayarak, bunun için ilgili tüm makamların onayının bekleneceğini belirtti.

Trangolas, gölün 60 metre derinliğinde olduğunu ve 2 milyon ton su barındırdığını belirterek, düşüncenin, göldeki su seviyesinin 4-5 metre azaltılması olduğunu sözlerine ekledi.

Gazete, bir diğer maden gölü olan Kırımızı Göl’deki (Kokkini Limni) arama çalışmalarının da sürdüğünü, göl dibinin taranması çalışmalarının 10-15 gün içerisinde tamamlanmasının planlandığını aktardı.