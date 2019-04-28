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Seri Katilin bir kurbanına daha ulaşıldı

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Seri Katilin bir kurbanına daha ulaşıldı
Seri Katilin bir kurbanına daha ulaşıldı

 Rum polisi, 35 yaşındaki Nikos Metaksas’ın verdiği ifade doğrultusunda “Mitsero” madenindeki gölde yürüttüğü ve zanlının kurbanlarından bazılarının cesetlerinin bulunduğu valizleri çıkarma çalışmalarında ilk aşamayı tamamladı.

Rum radyosu, ilk valizin göle giren dalgıçlar tarafından çıkarıldığını ve içerisinde bir kadın cesedinin olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Söz konusu valiz ve bulunan kadın cesedi daha ileri tetkikler için morga kaldırılırken, gölde bulunduğu belirtilen ikinci valizi çıkarma çalışmalarının ise yarın yapılacağı vurgulandı.

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