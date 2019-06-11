Seri katilin iki kurbanının akrabaları dava açıyor

Alithia’nın haberine göre Livias-Florentinas’ın eşi ile Elenas Natqalias Bunea’nın babası, avukat Yannis Yoannu aracılığıyla bugün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde dava açacak. Davacılar, Rum polisinin araştırmayı eksik yapması ve görevini tam yapmayan polisler hakkında işlem yapmaması ve ailelerini kaybetmiş olmaları nedeniyle tazminat talep ediyor.



Gazete bu arada, Metaksas’ın kurbanlarından, cesedine henüz ulaşılamayan 6 yaşındaki Sierra için Memi gölünde arama yapılacak 500 civarında olası hedef belirlendiğini, Rum İtfaiye teşkilatı ile özel şirket dalgıçlarının işe başladığını yazdı.



Habere göre dalgıçlar, yoğun ağır metal bulunan göle, ihtiyaç olması halinde girecekler. Göl suyunun boşaltılmasının çevre ve ekosistem açısından güvenli olup olmadığının belirlenmesi için gölden örnek alınarak Kimya Laboratuarına gönderildi. Analiz sonuçlarının ise önümüzdeki 72 saat içerisinde alınması bekleniyor.