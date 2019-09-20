Seri katilin kim olduğunu 33 yıl sonra DNA testi sayesinde buldular

Güney Kore’de polis, filme konu olan bir seri katili, işlediği ilk cinayetten 33 yıl sonra buldu.

1986 ila 1991 yılları arasında başkent Seul’ün güneyindeki Hwaseong’da yaşları 20 ila 70 arasında değişen 10 kadını tecavüz ederek öldüren ismin işlediği cinayetler 2003’te ülkede gişe rekorları kıran ‘Memories of Murder’ filmine konu oldu.

21 bin kişiyi sorgulayan ve 20 bini aşkın kişinin parmak izini inceleyen polis geçmişte seri katili bulamadı. Ancak, yıllar sonra adli tıp alanındaki teknolojilerin gelişmesi sayesinde başta DNA testlerini kullanarak ülkenin gündeminden yıllarca düşmeyen ismin 56 yaşındaki Lee Chun-jae olduğunu belirledi.

Polis teşkilatından yapılan açıklamada, “En az üç cinayeti onun işlediğinden eminiz. Diğerlerini de onun işlediğini düşünüyoruz. İncelemelere devam edip tespit edeceğiz” dendi.

Açıklamada, Lee Chun-jae’nin 1994’te baldızına tecavüz edip öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyip müebbet hapse mahkum olduğu anımsatılarak altı çizilerek, “25 yıl olan zaman aşımı nedeniyle bu cinayetlerden yargılanmayacak” dendi.