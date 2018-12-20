Şeriat yasası davasında AİHM Yunanistan'ı mahkum etti

2008 yılında eşini kaybeden, Türk azınlığa mensup 68 yaşındaki Hatice Molla Salih isimli kadın, eşinin tüm mal varlığını kendisine bırakmasına karşın, İslam hukukuna göre hukuki süreç başlatan eşinin kız kardeşleri ile mirası paylaşmak zorunda kalmıştı.
Gümülcine'de yaşayan dul kadın, mirasın üçte birini kaybetmesi sonrası davayı din temelinde ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle 2014 yılında AİHM'e taşımış, Yunan yasaları çerçevesinde tüm mirasın sahibi olduğunu savunmuştu.
Molla Salih'in eşi, Türkiye'dek bazı taşınmazları da kapsayan mirasını Yunan yasaları çerçevesinde kaleme almıştı.
Yunanistan mahkemelerindeki ilk davada ve sonrasındaki temyiz süreci sonunda dul kadın haklı bulundu.
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