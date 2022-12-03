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Şerife Çelik hayatını kaybetti

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Taşlıca köyünde ikamet eden Şerife Çelik yaşamını yitirdi.
Şerife Çelik hayatını kaybetti

Taşlıca köyü sakinlerinden Şerife Çelik hayatını kaybetti.

Çelik’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Taşlıca Köyü Kabristanlığı’nda defnedilecek.

Yenierenköy Belediyesi, Çelik’in vefat sonrası sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.

Belediye’nin yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Belediye personelimiz Vedat Çelik’in çok kıymetli annesi Taşlıca köyü sakini Şerife Çelik’in vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi yarın (4 Aralık Pazar) öğle namazına müteakip Taşlıca köyü kabristanlığında defnedilecektir. Yaslı ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Yattığı yer nur, mekanı cennet olsun.”

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