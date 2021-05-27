  • BIST 1.415
  • Altın 517,924
  • Dolar 8,4968
  • Euro 10,3645
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAİsrailli gazete Haaretz’den tarihe geçecek manşet: Öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları kapakta

Şerife Örs Özer’in adı çocuk parkında yaşatılacak

» »
Şerife Örs Özer’in adı çocuk parkında yaşatılacak
Şerife Örs Özer’in adı çocuk parkında yaşatılacak

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB), Merhume Hemşire Şerife Örs Özer adının yaşatılması amacıyla 29 Mayıs 2021 Cumartesi tarihinde çoçuk oyun parkı açılışı ve anma töreni düzenleyecek

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Merhume Hemşire Şerife Örs Özer adının yaşatılması amacıyla 29 Mayıs 2021 Cumartesi tarihinde çoçuk oyun parkı açılışı ve anma töreni düzenleyecek.

2017 yılında üzücü bir şekilde vefat eden, 10 yıl Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde halka hizmet etmiş KTHEB Üyesi olan Merhume Hemşire Şerife Örs Özer'in adı çocuk oyun parkında yaşatılacak.  

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniği bahçesine yapılan Çocuk Oyun Parkının açılışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10.00 - 11.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda  güncel konuşmalar gerçekleştiriliyor27 Mayıs 2021 Perşembe 16:56
  • Çeler: “Hükümet Ülkeyi Hiçbir Alanda Yönetemiyor”27 Mayıs 2021 Perşembe 16:50
  • Suudi Arabistan duyurdu: Çin aşısı olanlar Hacca gidemeyecek27 Mayıs 2021 Perşembe 16:20
  • Tatar, Alevi Kültür Merkezi'ni kabul etti27 Mayıs 2021 Perşembe 15:54
  • CTP Gençlik Örgütü PGM Önünde Adalı eylemi düzenliyor27 Mayıs 2021 Perşembe 15:51
  • Nami: 50 Bin işsiz var, Cumhurbaşkanı saray çalışmasında.. Bu ne vicdansızlık!27 Mayıs 2021 Perşembe 15:34
  • KTMMOB trafik yasa tasarıları yetersiz!27 Mayıs 2021 Perşembe 15:29
  • KIB-TEK Meclis Araştırma Komitesi Salı günü toplanıyor27 Mayıs 2021 Perşembe 15:26
  • Kızılyürek : AB’nin Kıbrıslı Türkleri Türkiye’nin insafına bırakmaması gerekir27 Mayıs 2021 Perşembe 15:12
  • Angolemli: Adalı cinayetinin "Meclis Tutanakları" vekillere neden verilmiyor?27 Mayıs 2021 Perşembe 14:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti