Serim’in avukatından, Özel’in iddialarıyla ilgili açıklama: İftiralara karşı yasal haklarımızı kullanacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim hakkında ortaya attığı iddialar üzerine Serim’in avukatı Ömer Faruk Karagüzel açıklama yaptı. Karagüzel, “Tüm asılsız haber ve iftiralara karşı yasal haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in Avukatı Ömer Faruk Karagüzel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dünkü grup toplantısındaki iddialarıyla ilgili açıklama yaparak, “Tüm asılsız haber ve iftiralara karşı yasal haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

"Serim’e yöneltilen muallak ve nereye vardığı belli olmayan ifadeler üzerinden açık bir itibar suikastı yapıldığını" kaydeden Karagüzel, müvekkili hakkında "illegal kişilerle bağlantılı" seklinde algı oluşturmak maksadıyla dile getirildiğini belirttiği iftira ve iddiaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Karagüzel, Serim’in geçmişe dönük tüm işlemlerinin devlet kayıtlarında olduğunu, mal beyanının da devlet kayıtlarında bulunduğunu kaydederek, “Müvekkilim hayatının hiçbir döneminde bahsi geçen şahıs ve illegal kişi olarak anılan hiç̧ kimseyle bir araya gelmedi, hiçbir irtibatta bulunmadı” dedi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in Avukatı Ömer Faruk Karagüzel, yazılı açıklamasında, Özgür Özel’in müvekkili hakkında, "önceden beri dile getirilen ve doğru olmadığı defaten kamuoyuna deklare edilen birtakım gerçek dışı iddiaları tekrar ettiğini" belirterek, TC Lefkoşa Büyükelçisi Serim’in kişilik haklarına bir kez daha saldırıda bulunulduğunu söyledi.

Malvarlığına ilişkin yapılan imalar ve ortaya atılan iddialarla Yasin Ekrem Serim’in uzun zamandır kamuoyu husumetine maruz bırakılmaya çalışıldığını söyleyen Karagüzel, “Asılsız iddialar karşısında hukuki ve cezai yollara başvurduğumuzu ve bu süreçlerin halen devam ettiğini, kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığını belirtmek isteriz” dedi.

“İFTİRALARA YÖNELİK AÇTIĞIMIZ DAVALAR DEVAM EDİYOR"

Özgür Özel‘in müvekkili Yasin Ekrem Serim’in “Halil Falyalı ile ortak şirket kurduğu” iddiasının açıkça yalan ve iftira olduğunu, bunun daha önce de çok defa ifade edildiğini belirten Karagüzel, açıklamasında şunları kaydetti:

“Serim’e yöneltilen bu iftiralara yönelik açmış olduğumuz davalar henüz devam etmekte, kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır. Müvekkilim Yasin Ekrem Serim, bahsi geçen şahısla hiçbir şekilde şirket kurmamış, ortak ticari faaliyette bulunmamıştır.

KKTC Girne Merkezli Northern Associates Trading Limited isimli şirket üzerinden müvekkilimin geçmiş̧ yıllarda gerçekleştirdiği ticari faaliyetler gerçeğe aykırı şekilde gösterilerek hukuksuz eylemler gerçekleştirdiği iddia edilmektedir. Her ne kadar bu eylemlerin müvekkil tarafından gerçekleştirildiği iddia edilse de olayın oluş̧ biçimi dikkate alındığında basit bir gayrimenkul satışı karşılığında şirket hisselerinin devredilmesi hakkında olduğu anlaşılacaktır.

Müvekkilimin şirketine ait taşınmazın satışı amacıyla 2020 yılında şirket hisselerinin bir kısmının devrinin sağlanması, ardından taşınmaz bedeline karşılık gelen hisselerin tarafına ödenmesiyle 4 ay sonra tamamı devredilmek suretiyle işlem gerçekleştirilmiştir.

Satış işlemi de gayrimenkul satış hizmeti veren kişiler ve avukatlar vasıtasıyla gerçekleşmiş olup hayatının hiçbir döneminde bahsi geçen şahıs ve illegal kişi olarak anılan hiç kimseyle bir araya gelmemiş̧, hiçbir irtibatı ve iltisakı bulunmamıştır.

Esasen bahsi geçen satış̧, taşınmaz satışına ilişkin olup, şirkete bağlı bir taşınmazın satışı şirket hisselerinin devri üzerinden yapılmıştır. Gayrimenkul satışı bittikten yıllar sonra şahıs hakkında çıkan haberler o dönemde basında yer almamaktadır. Halihazırda araması, yakalaması, hakkında tutuklaması bulunan şahısların hisse devri, alım satım yapmaları da imkansızdır.”

“ÖZEL’İ ‘ULUSLARARASI SULARDA YÜZEN GEMİLER’ İFADESİYLE NEYİ KASTETTİĞİNİ AÇIK ŞEKİLDE SÖYLEMEYE DAVET EDİYORUZ”

Bir gayrimenkul satışının, yasadışı kişilerle ortaklık olarak kamuoyuna servis edilmesinin açıkça suç teşkil ettiğini de belirten Avukat Ömer Faruk Karagüzel, şunları da kaydetti:

“Müvekkilimin dava ettiği ve mahkemede davalı taraf CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarında ortaya attığı ‘uluslararası sularda yüzen gemiler’ ifadesiyle neyi kastettiğini açık şekilde söylemeye davet ediyoruz.

Müvekkile yöneltilen muallak ve nereye vardığı belli olmayan ifadeler üzerinden kamuoyunda algı oluşturma ve siyasi rant devşirme çabasının beyhude bir çaba olduğu ve açık bir itibar suikastı olduğu aşikardır.

Söz konusu iftira ve iddialar kamu görevi yerine getiren müvekkilimin itibarını kamuoyu nezdinde zedelemekte ve ona duyulan güveni önemli nitelikte etkilemekte olduğundan bu ithamlar ağızdan çıktığı andan itibaren geri dönülemez zararlara sebep olmuştur. Sözde soru gibi görünen fakat kamuoyunu tamamen yönlendirmek maksadıyla ortaya atılan ve kamuoyunda müvekkil hakkında 'illegal kişilerle bağlantılı' seklinde algı oluşturmak maksadıyla dile getirilen iftira ve iddialar kabul edilemez niteliktedir.

Müvekkilimizin geçmişe dönük tüm işlemleri devlet kayıtlarında mevcut olup, mal beyanı olarak da devlet kayıtlarında bulunmaktadır. Müvekkilimize yönelik saldırının maksadı, şahısla irtibatlandırmak suretiyle kamuoyunda müvekkil hakkında illegal kişi algısı oluşturmaktır. Bu iddiaların tamamı yalan ve iftiradır. Tüm asılsız haber ve iftiralara karşı yasal haklarımızı hukuk nezdinde kullanmaya devam edeceğimizi ifade etmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

''Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, bu beyefendinin babasını yakından tanıyorsunuz, Maksut Serim. Sizin örtülü ödeneğinizi kontrol ediyordu bir zamanlar. Oğlunu, Dışişleri Bakanlığı süreçlerinden gelmediği halde önce Dışişleri’nde özel kalem müdürü sonra bakan yardımcısı yaptınız. Bu sırada 2022 yılında Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı ile ortak şirket kurduğu ortaya çıktı. Bu kişiyi, göz göre göre Kıbrıs’a büyükelçi olarak atadınız. Ben, bu kişiyi neden büyükelçi yaptın diye sormuyorum. Ben, uluslararası sularda bazı gemiler durduruldu mu, içinden ne çıktı bu gemilerin diye soruyorum. Bu sıralar birilerinin hesap hareketlerinde bir değişim oldu mu diye soruyorum. Biz o gemide yokuz ama siz, hepiniz o geminin içindesiniz.”