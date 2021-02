Serin: Ders çalışırken, 45 dakika sonunda mutlaka 10 ya da 15 dakika mola vermelisiniz

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Serin “Zamanı Verimli Kullanma Becerisi” konusunda bilgilendirmeler yaptı.

“Verimli ders çalışma tekniklerinin çok önemli bir parçası da zaman yönetimi adını verdiğimiz, zamanı verimli kullanma becerisidir. Zaman yönetimi, yaşam boyu karşı karşıya kalacağınız ve eğer bir beceri olarak edinmişseniz, zaman yönetimi, hem ders çalışırken hem de daha sonraki hayatınızda size büyük avantajlar getirecek bir beceridir” diyen Serin, zaman yönetimini tanım olarak tamamlamak, başarmak istenilen bir iş için bir plan yapıp uygulamak olarak açıkladı.

Serin: Zaman yönetimine başlamak için öncelikle, zamanı denetleyin, zamanınızın nasıl geçtiğini, zamanı nasıl değerlendirdiğinizi anlamaya çalışın

Serin “Zaman yönetimine başlamak için öncelikle, zamanı denetleyin, zamanınızın nasıl geçtiğini, zamanı nasıl değerlendirdiğinizi anlamaya çalışın, zaman kaybettiğiniz durumların farkında olun, ne zamanlarda verimli çalıştığınızı bilin, yapılacaklar listesi hazırlayın ve buraya yapmanız gereken herşeyi yazın, günlük ve haftalık program kullanmayı mutlaka alışkanlık haline getirin, aylık plan kullanın, zamanı verimli kullanmak sadece üniversiteye hazırlık boyutunda önemli bir kavram değildir. Zaman yönetimi bireyin yaşamı boyunca önemli olan bir kavramdır. Hayatın zaman kesitlerinden oluştuğunu düşünürsek zamanı etkili kullanmanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlarız”dedi .

Serin, zaman tuzaklarını söyle sıraladı; kararsızlık, hayır diyememe, erteleme davranışı, programsızlık, kontrol dışı olaylar, cep telefonu ve uzun telefon görüşmeleri, televizyon, bilgisayarda sohbet vb.

Serin, tuzaklara düşmemek için yapılması gerekenleri; Kararlılıkla programı uygulamak, gerektiğinde “hayır” diyebilmek, bugünün işini yarına bırakmamak, programlı olmak, telefon görüşmelerine sınır koymak, programda yazılı zamanlarda televizyon seyretmek olarak sıraladı ve satın alınamayan, depolanamayan, tekrar yerine konamayan zamanı iyi kullanıldığında ucuz, kötü kullanıldığında ise çok pahalıya mal olabileceğine dikkat çekti.

Serin: Ders çalışırken, 45 dakika sonunda mutlaka 10 ya da 15 dakika mola vermelisiniz

“Hedefinizi Belirleyin; Hedef belirlemek, çalışma motivasyonu için son derece önemlidir. Ortaokul ve özellikle lise döneminde bir kariyer planınız olmalıdır. Bir önceki aşamada kendinizi tanımanın önemi burada devreye giriyor. Hedef belirlerken kendinizle ilgili bilgilerinizden yararlanabilirsiniz. Gelecek planlarımız gerçekçi, bizlere uygun ve bir o kadar da heyecan verici olmalıdır. Gelecekte olmayı düşlediğiniz yeri düşünürken heyecan duymalısınız. Bu heyecan size dersin başına oturmak için ihtiyaç duyduğunuz gücü sağlayacaktır” diyen Serin, her ders çalışma seansına "Gelecekteki hedeflerime ulaşmak için şimdi bir adım atmalıyım." iç sesi ile başlayabilirsiniz dedi .

Araştırmalar düzenli uyuyan öğrencilerin, iyi uyumayanlara oranla daha iyi not aldıklarını gösteriyor

Serin açıklamasının devamında şunlara değindi: “Çalışma süresi; Eğer ders çalışmaya karar verip dersin başına oturduysanız büyük bir adım attınız demektir. İşin en zor kısmı geride kaldığına göre artık diğer detaylara bakabiliriz. Ders çalışma seanslarınız en fazla 45 dakika sürmelidir. 45 dakika sonunda mutlaka 10 ya da 15 dakika mola vermelisiniz. Çalışma ortamı; Araştırmalar; sıcaklığın, güneş ışığının, renklerin ve hava kalitesinin verimli çalışma üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Çalışılacak alan havalandırılmalı ve 22-25 derece sıcaklıkta olmalı. Evde çalışıyorsanız en az karışıklığa sahip sessiz bir oda seçin. Arka plandaki sesler sizi rahatsız ediyorsa, gürültü önleyici kulaklık takın ve çalışmaya uygun parçalardan oluşan bir çalma listesi açın. Kitaplarınızı açmadan önce mümkün olan en uygun çalışma ortamını oluşturun, ders çalıştığınız ortamdan dikkat dağıtıcı her şeyi uzaklaştırmalısınız. TV, bilgisayar ve özellikle cep telefonu. Ayrıca müzik dinleyerek ders çalışmak kesinlikle doğru bir yöntem değildir. İnsan beyni aynı anda iki farklı şeye aynı düzeyde odaklanamaz. 'Müzikle ders çalışınca daha iyi anlıyorum' savunmaları kesinlikle bilimsel gerçeklikle bağdaşmamaktadır. Not tutma; İyi not tutmanın ön şartları, iyi not almaya uygun malzemeyle sınıfa gelmek ve kısaltmalar kullanmaktır. İyi not tutan öğrenci, sınavlarda çıkacak soruların neler olacağını önceden bilir. Notların yeniden yazılması zaman kaybı değildir. Bu işlem bilginin hafızada pekişmesi açısından yararlıdır ve unutmayı engeller. Okunanın % 20’si, okunup sonra dinlemenin % 40’ı; okunup, dinlendikten sonra yazılanın % 60’ı hatırda kalır”

Serin son olarak “Şunu unutmayın! Doğru bir plan yaparsanız, her şeyi bitirecek kadar zamanınız vardır. Olumlu düşünmek sizi daha çok çalışmaya sevk edecektir. Araştırmalar düzenli uyuyan öğrencilerin iyi uyumayanlara oranla daha iyi not aldıklarını ve matematik problemlerini çözmede daha başarılı olduklarını ortaya koyuyor. Bu da öğrencilerin biyolojik saatini koşullandırması gerektiğinin göstergesi. Uyku düzeni sağlamak için yatakta okumak ya da telefonla ilgilenmek gibi alışkanlıklardan vazgeçmek ve her gün aynı saatte uyuyup uyanmak gerekiyor”dedi.

Serin “Unutmamak gerekir ki, başarılı insan belirlediği amaçlarına belirli bir zaman dilimi içinde ulaşmış olan kişidir. Bizi engelleyen çevremiz değil, kendimize olan inançsızlığımızdır. Başarmak için, kendimize ve yeteneklerimize güvenmeliyiz”diyerek tavsiyelerde bulundu.